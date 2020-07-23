Лукашенко призвал выдворить из страны "Радио Свободу"

Александр Лукашенко потребовал от правительства пересмотреть аккредитацию иностранных СМИ, которые призывают к протестам в Беларуси.

Об этом Лукашенко заявил на совещании 23 июля, передает информагентство "БелТА".

"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", – заявил Лукашенко на сегодняшнем совещании.

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Лукашенко призвал принимать в подобных случаях меры. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", – потребовал президент Беларуси.

Напомним, в городах Беларуси прошли протесты из-за отказа ЦИК зарегистрировать двух оппозиционных кандидатов на выборы президента – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.