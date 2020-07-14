В Беларуси прошли митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

В городах Беларуси начались протесты из-за отказа ЦИК страны зарегистрировать двух оппозиционных кандидатов на выборы президента – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

В Минске люди вышли на центральный проспект столицы – проспект Независимости. Укчастники стояли на тротуаре и хлопали в ладоши.

Вечером правоохранители начали перекрывать проспект и ближайшую станцию метро, готовясь к акции протеста, передает "Еврорадио". Полиция задержала двух журналистов издания, которые вели трансляцию с акции протеста.

Во время прямого эфира также был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. Также задержали журналистку BelsatTV Екатерину Андрееву и ряд других журналистов и людей, которые вышли на улицы.

По данным правозащитного центра "Вясна", задержаны не менее 75 человек.

Напомним, белорусский Центринзбирком отказал в регистрации главному оппоненту нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко – Виктору Бабарико.

Причиной своего решения в ЦИК назвали то, что Бабарико якобы руководил преступной группой, которая занималась "отмыванием денег".

18 июня Бабарико задержали как руководителя противоправной деятельности.