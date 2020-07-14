ЦИК Беларуси не допустил к выборам главного конкурента Лукашенко
Сам Лукашенко уже зарегистрирован кандидатом. Конкуренцию на выборах ему составят пять человек, среди них – жена задержанного блогера Тихановского
Белорусский Центринзбирком отказал в регистрации главному оппоненту нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко – Виктору Бабарико. Об этом пишет Tut.by
Причиной своего решения в ЦИК назвали то, что Бабарико якобы руководил преступной группой, которая занималась "отмыванием денег".
Также у кандидата якобы не были указаны несколько цифр в декларации о доходах: кешбэк от Белгазпромбанка – 283 рубля 43 копейки, и доход по вкладам – 1263 доллара, 0,05 евро.
"За" свое выдвижение Бабарико собрал 367 179 подписей, но после проверок действительными признали только половину – 165 744.
18 июня Бабарико задержали как руководителя противоправной деятельности.
Также ЦИК отказала в регистрации еще одному кандидату – Валерии Цепкало. Причина – после проверки собранных подписей в поддержку ее выдвижения оказалось меньше 100 тыс.
Кроме того, Цепкало якобы не указала, что у нее в собственности есть акции белорусского "Приорбанка". В ЦИК говорят, что это существенное нарушение.
В то же время, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Светлану Тихановскую ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты.
Тихановская – супруга блогера Сергея Тихановского, который из-за ареста не смог самостоятельно подать заявку в Центризбирком. Вместо него кандидатом зарегистрировалась его жена Светлана. Сейчас Тихановский по-прежнему находится в СИЗО.
Зарегистрировался кандидатом в президенты и нынешний лидер Беларуси Александр Лукашенко.
Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.