Задержание "вагнеровцев" под Минском: МИД Беларуси вызовет послов РФ и Украины

Министерство иностранных дел Беларуси намерено вызвать послов РФ и Украины в связи с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков, сообщает БелТА.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – добавил Равков.

Кроме того, Равков охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Россией.

"Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", – сказал Равков.

Напомним, сегодня ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. В России опровергают информацию о задержании россиян в Беларуси, а вот официальные лица Украины, якобы уже уговаривают Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждают задержание боевиков из российской частной военной компании.