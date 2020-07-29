Лукашенко призвал Россию к ответу на срочном заседании Совбеза

Президент Беларуси отметил, что раз задержанные – граждане России, то и за ответами необходимо напрямую обратиться в Москву.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждают задержание под Минском боевиков из российской частной военной компании Вагнера.

Как сообщает БЕЛТА, глава КГБ Валерий Вакульчик отчитался о задержании, а Лукашенко отметил, что раз задержанные – граждане России, то и за ответами необходимо напрямую обратиться в Москву.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры РФ, чтобы они объяснили, что происходит”, – заявил президент Республики Беларусь.

На заседании Лукашенко дал отдельное поручение пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

Как сообщает Telegram-канал Mash, Лукашенко назвал ситуацию с задержанием россиян "чрезвычайным положением".

Напомним, сегодня ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. В России опровергают информацию о задержании россиян в Беларуси, а вот официальные лица Украины, якобы уже уговаривают Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.