Премьер-министр под домашним арестом: в Судане идет попытка военного переворота (фото)
В стране задержано около 5 чиновников из правительства и парламента. По информации СМИ, в Судане фиксируются проблемы с интернетом и связью.
В Судане группа военных арестовали нескольких чиновников в Кабинете министров, включая премьер-министра Судана Абдалла Хамдока. Об этом сообщает Al Jazeera.
Есть сообщения, что под дом Хамдока пришли неустановленные военные, оцепили территорию вокруг и взяли под домашний арест премьер-министра. Однако на данный момент эта информация не подтверждена.
Помимо задержания Абдаллы Хамдока, в стране арестовали советника премьер-министра по СМИ, члена парламента и несколько гражданских чиновников.
"Мы точно знаем, что министр промышленности арестован. Всего за несколько минут до ареста он разместил в социальных сетях сообщение о том, что у его дома есть военные", — рассказал репортер издания из столицы Судана Хартума.
Он также добавил, что доступ к телекоммуникациям в стране ограничен, поэтому сложно получить информацию о том, что происходит. В то же время он назвал имена других задержанных чиновников:
- Министр промышленности Ибрагим аль-Шейх
- Министр информации Хамза Балул
- Член суверенного совета Мохаммед аль-Фики Сулиман
- Советник премьера по СМИ Фейсал Мохаммед Салех
В Судане остается напряженной ситуация после неудачного заговора в государственном перевороте. Он вызвал взаимные обвинения между военными и гражданскими группами, которые хотят разделить власть после свержения Омара аль-Башира.
Аль-Башира свергли в 2019 году, но с условием, что будет плавный переход власти через выборы в конце 2023 года.
Напомним, в 2020 году в Судане пытались ограбить консульство Украины. Часть грабителей были в военной форме и форме Сил оперативной поддержки, их задержали.