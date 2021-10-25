Премьер-министр под домашним арестом: в Судане идет попытка военного переворота (фото)

В стране задержано около 5 чиновников из правительства и парламента. По информации СМИ, в Судане фиксируются проблемы с интернетом и связью.

В Судане группа военных арестовали нескольких чиновников в Кабинете министров, включая премьер-министра Судана Абдалла Хамдока. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Есть сообщения, что под дом Хамдока пришли неустановленные военные, оцепили территорию вокруг и взяли под домашний арест премьер-министра. Однако на данный момент эта информация не подтверждена.

[ + – ] На кадрах задержание премьер-министра Хамдока

Помимо задержания Абдаллы Хамдока, в стране арестовали советника премьер-министра по СМИ, члена парламента и несколько гражданских чиновников.

"Мы точно знаем, что министр промышленности арестован. Всего за несколько минут до ареста он разместил в социальных сетях сообщение о том, что у его дома есть военные", — рассказал репортер издания из столицы Судана Хартума.

Он также добавил, что доступ к телекоммуникациям в стране ограничен, поэтому сложно получить информацию о том, что происходит. В то же время он назвал имена других задержанных чиновников:

Министр промышленности Ибрагим аль-Шейх Министр информации Хамза Балул Член суверенного совета Мохаммед аль-Фики Сулиман Советник премьера по СМИ Фейсал Мохаммед Салех

В Судане остается напряженной ситуация после неудачного заговора в государственном перевороте. Он вызвал взаимные обвинения между военными и гражданскими группами, которые хотят разделить власть после свержения Омара аль-Башира.

Аль-Башира свергли в 2019 году, но с условием, что будет плавный переход власти через выборы в конце 2023 года.

Напомним, в 2020 году в Судане пытались ограбить консульство Украины. Часть грабителей были в военной форме и форме Сил оперативной поддержки, их задержали.