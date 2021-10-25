Армия блокирует дороги, а оппозиция протестует: что сейчас происходит в Судане (видео)

В стране наблюдаются проблемы с интернетом, в то время как мировое сообщество выражает озабоченность и призывает к мирному диалогу. Судьба задержанного премьер-министра неизвестна.

В Судане военные пытаются устроить военный переворот. Несколько министров и высокопоставленных чиновников страны задержаны, а оппозиция вышла на протесты в столице. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Сообщается, что солдаты начали штурмовать штаб-квартиру государственного телеканала Судана, где задержали нескольких сотрудников. Также известно, что в Мининформации призывают освободить всех задержанных так как стране грозит полномасштабный военный переворот.

Фото: скриншот

В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки. Наблюдаются перебои с доступом к интернету. Судьба задержанного премьер-министра страны на данный момент неизвестна.

[ + – ] Работа интернета в Судане Фото: скриншот

"Военные также заблокировали все дороги и мосты, ведущие в город Хартум (столица Судана, — Фокус). Мы видели, как солдаты блокируют доступ, и они говорят нам, что таковы были их приказы. Они говорят, что доступ в Хартум должен быть ограничен, и это вызывает беспокойство, потому что там находятся правительственные учреждения, здесь расположены президентский дворец и офис премьер-министра", — рассказал репортер издания.

Переворот в Судане: реакция мировых лидеров

Реакция Соединенных Штатов

В США заявили о глубокой встревоженности сообщениями о военном перевороте в Судане.

"Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическими чаяниями суданского народа", — идется в заявлении.

В ЕС выразили обеспокоенность

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель заявил, что ЕС следят за действиями в африканской стране с крайним беспокойством.

"ЕС призывает все заинтересованные стороны и региональных партнеров возобновить переходной процесс", — написал Боррель в Twitter.

Лига арабских государств призывает к диалогу

Генсек Арабских государств Ахмед Абул Гейт также призвал соблюдать Конституционную декларацию.

Конституционная декларация — это документ, который был подписан в августе 2019 года. Он предусматривает мирный переход власти к 2023 году путем проведения демократических выборов.

Напомним, в Судане военные устроили попытку военного переворота, задержав 5 чиновников.