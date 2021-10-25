У Судані військові розпустили уряд. На вулицях продовжують стріляти, введений надзвичайний стан

Незгодні з діями військових вийшли на вулиці столиці країни Хартума, де запалили покришки і перекрили низку мостів.

Глава Суверенної ради Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив про розпуск ради й уряду країни після військового перевороту. Про це повідомив місцевий портал Palsawa.

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Суверенна рада Судану — це головний орган влади, який був створений 20 серпня 2019 року. До її складу входять п'ять військових та один цивільний.

Аль-Бурхан пообіцяв, що військові забезпечать демократичне передавання влади новообраному уряду. У країні пройдуть загальні вибори в липні 2023 року, додав він.

За його словами, деякі пункти конституції скасують. Такі заходи вжили тому, що політичні сили "підбурюють Судан до хаосу".

"Ми гарантуємо прихильність збройних сил завершення переходу до демократії, поки ми не передамо їх цивільному обраному уряду. Те, що зараз переживає Судан, являє собою реальну загрозу мріям молоді та надіям нації", — процитувало чиновника Reuters.

У той же час у "Німецькій хвилі" уточнили, що до виборів країною керуватиме незалежний уряд.

Асоціація суданських профспілок закликала народ страйкувати і зводити на вулицях барикади. У Хартумі заклик підтримали десятки тисяч людей. Вони вирушили до штаб-квартири збройних сил. Військові стріляли по них бойовими патронами. Телеканал Al Hadath із посиланням на комітет суданських лікарів повідомив, що перед штабом армії в перестрілці поранили 12 демонстрантів.

Деякі учасники протесту вийшли на вулиці Хартума, запалили покришки, перекрили мости "Омдурман" і "Манш", а також низку доріг.

Джерело Al Arabiya підтвердило інформацію про затримання прем'єр-міністра країни Абдалли Гамдока. Його доставили в невідоме місце. Військові намагалися чинити на нього тиск, щоб узаконити наслідки перевороту, але він їм не підкорився.

Директор офісу Гамдока Адам Херіка сказав Reuters, що заколотники після зустрічей зі спеціальним посланником США Джеффрі Фелтманом здійснили "позитивні рухи" в сторону угоди з Гамдоком.

Фокус уже писав, що американські чиновники глибоко стурбовані тим, що відбувається в Судані.

Крім суданського прем'єра, військові затримали міністра промисловості Ібрагіма аль-Шейха, міністра інформації Хамзу Балулу, члена суверенної ради Мохаммеда аль-Фіки Сулімана та радника прем'єра зі ЗМІ Фейсала Мохаммеда Салеха.