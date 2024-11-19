1000 днів вторгнення РФ: бійці розповіли Фокусу, як змінилася війна та чого чекати далі

У війні проти однієї з найбільших країн українці вже 1000 днів доводять всьому світу — ми незламні. Невідомо, як далі розвиватиметься війна, проте Фокус дізнався, що думають військові про теперішню ситуацію та перспективу перемоги.

Сьогодні триває 1000-й день війни, боротьби з російськими окупантами, які 24 лютого 2022 року розпочали повномасштабне вторгнення. Майже за три роки боїв Україна втрачала території, відступала, йшла в контрнаступ і повертала захоплені міста і села. Ба більше, Силам оборони вдалося зайти на ворожу територію та розпочати Курську операцію, яка має неабиякий вплив на ситуацію по всьому фронту.

Ворог продовжує атакувати мирні міста України за допомогою різних видів зброї, а військовослужбовці Сил оборони завдають ударів безпілотниками по військових обʼєктах РФ. Нещодавно Київ отримав дозвіл на удари по тилу противника західними далекобійними ракетами, що в перспективі ще більше покращить становище України.

1000-й день війни: українська нація відбулася

Війна розпочалася не у 2022 році, а ще в лютому 2014-го, коли РФ окупувала Крим, нагадує боєць ЗСУ Кирило Яковлев.

"Я всім повторюю, що саме цей місяць і рік є початком війни, коли Росія ввела свої війська на територію України та окупувала Крим. Це дуже важливо для розуміння людей у майбутньому. У 2022 році вже почалося повномасштабне вторгнення", — каже Фокусу Яковлев.

Нині важливо, що Україна встояла. За його словами, це виключно завдяки тим українцям, які в перші дні війни пішли захищати Батьківщину, та тим, хто допомагав цьому в усьому світі.

Добре зараз чи погано, військовий не береться стверджувати, проте потрібно робити висновки з помилок. Якщо Україна покращуватиметься швидше, ніж противник, то переможе. Він переконаний, що українці впораються, якщо згадають, що таке бути разом і допомагати один одному.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що за 1000 днів війни "українська нація відбулася". Він наголосив, що кращі світові лідери й експерти не давали Україні більше від трьох днів у прямому протистоянні Росії, але завдяки обʼєднаній роботі українців навколо боротьби з ворогом було доведено, що весь світ помилявся.

"Сьогодні ми маємо вже третій рік повномасштабної війни, національного супротиву. За цей період часу нам вдалося показати всьому світу те, що Росія дірява, вона не може забезпечити безпеку всіх своїх кордонів. Зокрема Курська операція все це довела. Борючись із ворогом, який переважає в рази у силах і засобах, ми демонструємо шалений опір", — каже Фокусу Федоренко.

За його словами, росіяни несуть неспівмірні втрати на полі бою до тих тактичних результатів, які здобули, та тих земель, які були окуповані. Він вважає, що Росія десятиліттями оговтуватиметься після перемоги України. Зокрема, РФ не виконала та не виконає своє завдання — знищення української державності та всіх українців.

"За цей час повномасштабної війни я безмежно гордий тим, що є представником української нації. Я безмежно гордий бути українцем", — наголосив військовий.

Федоренко зазначив, що ворог розуміє, що українців можна перемогти, розділивши та посваривши між собою. Тому завдання суспільства — бути більше обʼєднаними, ніж це було навіть на початку повномасштабного вторгнення. Він переконаний, що Україні вдасться дотиснути окупантів.

Велика війна в Україні: що змінилось

Натомість лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" наголосив, що без різниці, чи це 1000-й день війни, тисяча перший чи десятитисячний. Насправді ж бійцям на нулі все одно, який день, вони це не рахують.

"Кожен повинен налаштуватися на свою роботу, свої чіткі обов'язки, які він виконує. Лише тоді реально буде результат. Не тоді, коли ми будемо казати про якусь перемогу, не тоді, коли ми будемо рахувати вже тисячний день. Натомість кожен повинен взятися за свої обовʼязки та виконувати їх", — сказав Фокусу "Алекс".

Український військовослужбовець Данило Яковлев заявив у розмові з Фокусом, що Україна продовжує воювати проти однієї з найбільших держав світу, якій інші країни допомагають зброєю, технологіями та людьми.

"Це вже дуже хороший показник того, що ми щось правильно робимо в цьому житті. Але є велике питання в тому, що нам треба думати, як перемогти не тільки дипломатично, а й у військовому плані. Адже якщо на фронті ситуація буде не дуже, то нам жодна дипломатія не допоможе", — сказав боєць.

За його словами, в першу чергу, на 1000-й день війни потрібно зрозуміти, що основний пріоритет, який повинен бути надалі, це реформування українського війська, підходів до ведення війни та самих тактик і стратегій на сучасний лад.

На 1000-й день війни змінилося все, каже Фокусу речник 3-ї ОШБр Олександр Бородін. Зокрема, за цей період війна перейшла з одного формату в інший, технологічний з погляду підходів до всього.

"Тисячний день війни ще раз показує, що це велика війна, надскладна війна, війна континентального рівня, яка отримує стратегічного розуміння. Це не можна порівнювати з АТО, війнами на Балканах тощо. Це можна порівняти тільки з континентальним війнами — і за розмахом, і за можливостями у всьому", — каже Бородін.

Такої ж думки лейтенантка з 47-ї ОМБр Анастасія Блищик. За її словами, 1000-й день війни абсолютно відрізняється від першого. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення люди були готові до боротьби, волонтерили, допомагали, тоді як нині військовослужбовці набагато менше відчувають цю підтримку.

"Проте цей тисячний день показав, що Україна посідає ключову роль на політичній арені цього світу. Про нас говорять, про Україну знає весь світ, з нами вже рахуються, нас чують, наше слово є важливим на різноманітних майданчиках", — говорить Фокусу Блищик.

Вона зауважила, що це круто, адже на початку вторгнення Україну недооцінювали, в неї не вірили, всі думали, що держави не буде, Київ візьмуть за три дні тощо. Але нині весь світ розуміє, що українці є потужною нацією, яка готова захищати свою країну.

Військовослужбовець з 25-ї ОПДБр із позивним "Мучной" вважає, що 1000-й день війни показує українську міць і стійкість.

"Це вкотре доводить, що ми залишаємося нацією незламних синів України, які повинні не зганьбити наших предків і показати наш дух, наше коріння. Єдине, що від нас треба — це лише боротися та не здаватися, не йти на поводу в під*р*шки, не приймати їхні умови, а далі продовжувати боронити рідну неньку. Через важкі часи та запеклі бої гартується сила волі кожного воїна, чим більше ти буваєшь у пеклі, тим вогонь стає твоїм другом. Продовжуємо боротися за саме святе, що ми маємо, та не даємо жодного шансу ворогу. Війна закінчиться тільки нашою перемогою та капітуляцією противника!" — заявив "Мучной".

Натомість екснардеру та військовому Ігорю Луценку не подобається, як нині себе поводить українське суспільство.

"Суспільство демобілізовано на 1000 день війни. Суспільство очікує, що десь якісь перемовини будуть тощо. Загальний настрій країни не сильно подобається", — повідомив Фокусу Луценко.

Зима буде важкою: від чого залежить розвиток війни та перемога

За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна на сьогоднішній день, на жаль, війна поки йде не на нашу користь.

"Не дивлячись на безліч різних заяв з усіх сторін, що все скоро закінчиться, на різні сценарії та плани, як і хто принесе завершення війни нам — впевнений, що ще тривалий час на нас чекають складні часи й важкі бої. І ставатимуть ці події тільки важчими. Безумовно, Штати спробують повпливати на хід подій. Але це точно не відбудеться в короткій перспективі. І зима для нас буде досить важкою", — каже Фокусу Жорін.

На думку військового, принести українську перемогу може лише великий комплекс заходів. Який передбачає як зовнішню, так і внутрішню роботу.

"Окремо нічого не спрацює. Ми маємо сконцентруватись над внутрішньою роботою: над розбудовою ВПК, налагодженню свого виробництва, над змінами підходу до застосування військ, змінами інформаційної та внутрішньої ідеологічної політики. До цього, звісно, необхідна допомога зовнішньополітична — у вигляді зброї, боєприпасів, коштів та їхньої дипломатії", — каже Жорін.

Анастасія Блищик зазначила, що ніхто не знає, як далі розвиватиметься війна. За її словами, всі очікують, що Дональд Трамп, який став президентом США, закінчить війну за 24 години. На думку військовослужбовиці, ніхто не розуміє, на яких це буде умовах, зокрема, вони точно не будуть виграшними для України.

Ба більше, люди, які проживають подалі від прифронтових територій, не розуміють, що Путін не зупиниться.

"І якщо почнеться наступна війна, а вона почнеться, то тим людям, які зараз кричать, що вже все, треба завершувати цю війну, необхідно вже сідати за стіл переговорів, віддавати половину нашої країни — потрібно розуміти, що ці прифронтові території потім стануть їхніми містами й селами", — вважає Блищик.

Вона наголосила, що дозвіл бити по території РФ — це гарна новина. Вона хоче, аби Росія відчула, що таке війна, і якомога більше росіян зрозуміли, що таке біль, страждання та лишитися без нічого.

За словами Юрія Федоренка, перспектива застосування додаткової зброї для ударів по РФ може суттєво вплинути на хід бойових дій. Він зазначив, що Путін розуміє лише силу, її мають українські партнери, яким потрібно поділитися нею з Києвом.

"Там, де Путін отримує по зубах, можна отримувати результат", — наголосив він.

Федоренко зауважив, що не від Трампа залежить, як швидко завершиться війна, а лише від спроможностей Путіна вести бої. Тоді як перед Трампом буде вибір: або той розуміє всю природу РФ та дасть Україні обіцяну силу, в результаті Сили оборони змусять ворога відступити, або піде іншим шляхом. На його думку, перший сценарій є дуже ймовірним, а другий не дасть жодного результату.

"Тільки від Путіна залежить те, наскільки буде довго тривати війна. Щоб Путін прийняв інше рішення, його треба позбавити можливостей для ведення цієї війни. Це здобувається за рахунок додаткового контролю і нарощування санкційної політики по блокуванням Росії, зокрема, що стосується енергоресурсів. І це стосується прямої можливості нищити військові обʼєкти ворога на його території", — каже командир батальйону.

Кирило Яковлев повідомив, що війна може розвиватися багатьма шляхами. Перший — замороження конфлікту, якщо Європа та США обмежать фінансування, постачання зброї та боєприпасів. У такому разі замороження конфлікту дорівнюватиме програшу.

"Так, не завтра, не через тиждень, може через рік, два-три… але це буде так само як у 2014 році ми заморозили конфлікт, нічого не робили з 14 по 22-й рік. І тому зіштовхнулися з повномасштабною війною", — сказав він.

Іншим шляхом боєць називає протести у РФ. Коли почне сипатися ворожа влада, українці повинні скористатися цим так, аби перемогти, добити противника. Третій шлях є найважчим — перемога військовим шляхом. Вигнати противника вдасться за допомогою західної зброї та людей, які проходять службу у війську.

"Але це дуже важкий шлях, дуже болісний для всієї країни, тому що багатьом доведеться віддати своє життя. Я гадаю, що нам потрібно бути готовими до першого, другого та третього розвитку подій. Точно сказати, як буде, ніхто не може, тому нам потрібно розробляти плани відразу по декількох напрямках. А там вже будемо виходити з того, що буде", — додав Кирило Яковлев.

Офіцер "Алекс" вважає, що не потрібно думати про те, що буде далі, натомість необхідно бути готовим до всього, адже статися може все, що завгодно.

"Війна може завтра закінчитися, або завтра може перерости в третю світову. Питання не в тому, що буде далі, а в тому, наскільки всі ми готові до того, що буде", — підсумував лейтенант.

Данило Яковлев наголосив, що Україна сильно залежить від західних партнерів. Якщо ті відкриють для Києва всі можливості в плані технологій, розвідки, спроможності щодо ракет, снарядів та не будуть довго вагатися, то ситуація зміниться в бік України.

"Але поки Росія, яка є авторитарною країною, приймає дуже радикальні й правильні рішення, а демократичні країни дуже довго вагаються. Тому питання в швидкості прийняття рішень. Якщо з боку Росії вже відкрито воюють солдати-корейці, то Європа до сих пір вагається і не дозволяє нам відкрито проводити рекрутинг іноземців", — наголосив військовий.

На думку Олександра Бородіна, розвиток війни надалі залежатиме від того, наскільки буде збережена гідність у спільному розумінні, що українці хочуть та на що готові заради цього. Зокрема, важливо, аби це була обʼєднана єдина мета.

Ігор Луценко також вважає, що наступні українські досягнення залежатимуть від подальших дій — або суспільство прокинеться, або перемоги не буде.

Своєю чергою "Мучной" хоче, аби всі українці обʼєдналися та не були в різних світах. Він зауважив, що знає про втому суспільства, бійці також хочуть додому. Для того, щоб це здійснити, потрібно докласти спільних зусиль.

"Тому я закликаю всіх, кому не все одно, продовжувати допомагати війську заради світлого майбутнього", — наголосив боєць.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що за адміністрації Дональда Трампа "війна звершиться швидше". За його словами, для України важливий справедливий мир, аби не було відчуття, що втратили найкращих задля несправедливості.

17 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зауважив, що Оттава хоче, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше. Він вважає, що це може статися "в найближчі місяці".