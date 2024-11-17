Війна в Україні може закінчитися найближчими місяцями: які умови, — Трюдо

За словами канадського прем'єра, багато залежатиме від позиції США, а в разі відмови їх подальшої підтримки України всі її союзники не зможуть компенсувати допомогу Вашингтона.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу заявив, що Оттава прихильна до перемоги України і хоче, щоб конфлікт закінчився якомога швидше. За його словами, російсько-українська війна може закінчитися "в найближчі місяці", повідомляє Bloomberg.

Канадський лідер висловив підтримку рішенню канцлера Німеччини Олафа Шольца провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас дзвінок німецького канцлера до Москви викликав неоднозначну реакцію серед західних політиків. Агентство пише, що низка європейських чиновників критично поставилися до кроку Шольца, заявивши, що такі дії демонструють слабкість і навряд чи вплинуть на позицію Кремля.

"Ми всі розуміємо, як важливо покласти край насильству в Україні, припинити конфлікти по всьому світу Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не погоджуємося", — зазначив Трюдо, але додав, що рівень довіри до російського президента все ще залишається на низькому рівні.

За словами канадського прем'єра, ключовим фактором у вирішенні конфлікту залишаються дії Сполучених Штатів, а прихід до влади адміністрації Дональда Трампа може вплинути на допомогу Україні.

"Давайте будемо гранично відвертими: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову США від підтримки України", — підкреслив Трюдо.

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Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним уперше за майже два роки. Хоча офіційно сторони не повідомляли про факт розмови, за інформацією Reuters, глави держав поговорили близько години.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував подію, назвавши дзвінок Шольца до Москви "скринькою Пандори". За його словами, Росія заслуговує на ізоляцію, а телефонний дзвінок — це "саме те, чого Путін давно хотів.