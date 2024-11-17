Война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы: какие условия, — Трюдо

По словам канадского премьера, много будет зависеть от позиции США, а в случае отказа их дальнейшей поддержки Украины все ее союзники не смогут компенсировать помощь Вашингтона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу заявил, что Оттава привержена победе Украины и хочет, чтобы конфликт закончился как можно скорее. По его словам, российско-украинская война может закончиться "в ближайшие месяцы", сообщает Bloomberg.

Канадский лидер выразил поддержку решению канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время звонок немецкого канцлера в Москву вызвал неоднозначную реакцию среди западных политиков. Агентство пишет, что ряд европейских чиновников критически отнеслись к шагу Шольца, заявив, что подобные действия демонстрируют слабость и вряд ли повлияют на позицию Кремля.

"Мы все понимаем, как важно положить конец насилию в Украине, прекратить конфликты по всему миру Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не согласны", — отметил Трюдо, но добавил, что уровень доверия до российского президента все еще остается на низком уровне.

По словам канадского премьера, ключевым фактором в разрешении конфликта остаются действия Соединенных Штатов, а приход к власти администрации Дональда Трампа может повлиять на помощь Украине.

"Давайте будем предельно откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полный отказ США от поддержки Украины", — подчеркнул Трюдо.

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Напомним, 15 ноября стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным впервые за почти два года. Хотя официально стороны не сообщали о факте разговора, по информации Reuters, главы государств поговорили около часа.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал событие, назвав звонок Шольца в Москву "ящиком Пандоры". По его словам, Россия заслуживает изоляции, а телефонный звонок — это"именно то, чего Путин давно хотел.