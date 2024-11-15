Шольц провел телефонный разговор с Путиным впервые за почти два года: СМИ раскрыли подробности

Шольц поощряет РФ к переговорам с Украиной, и добавляет, что Германия готова поддерживать Киев "сколько потребуется" в отражении российской агрессии.

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил в телефонном разговоре с хозяином Кремля Владимиром Путиным впервые за почти два года. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung и агентство Reuters.

По данным немецкой газеты, официально стороны не сообщали о факте разговора, но он состоялся в пятницу 15 ноября "после длительной подготовки".

Журналисты Reuters пообщались с источниками, которым было известно о самом разговоре. По их информации, немецкий канцлер и лидер РФ поговорили около часа.

Позже канцелярия главы немецкого правительства подтвердила факт разговора вечером. Как говорится в сообщении, Шольц поощряет РФ к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира.

"Решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется", — указано в заявлении канцелярии Шольца.

В заявлении немецкого правительства сказано, что глава правительства планирует позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому после разговора с Путиным.

Напомним, Фокус писал, что Шольц объяснил своим гражданам, в чем польза помогать Украине. По словам канцлера Германии, его государство является самой большой сторонницей Украины в Европе, но немецкие крылатые ракеты поставляться ВСУ все равно не будут.

Также мы рассказывали о другом заявлении главы немецкого правительства, в котором Шольц назвал российских оккупантов "жертвами". Канцлер ФРГ обвинил главу Кремля в безумии, из-за которого гибнут его солдаты в Украине.