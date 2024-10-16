Немецкий канцлер Олаф Шольц обвинил главу Кремля в безумии. Солдаты же, которые ведут бои в Украине, по его мнению, являются жертвами в этой ситуации.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили 16 октября в издании Pheinishe Post.

Шольц заверил в своей готовности говорить с Путиным о мире в Украине, но подчеркнул, что его принципы относительно справедливости остаются четкими. В издании напомнили, что Киев анонсировал приглашение представителей РФ на второй Саммит мира.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с президентом России, мы говорим: да, это тоже так", — отметил немецкий канцлер.

Он подчеркнул, что Германия придерживается четких принципов: никаких решений без Украины и без согласования с "ближайшими партнерами".

В то же время Шольц назвал российских бойцов "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они также являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. То, чего больше не должно повториться в Европе", — заявил политик.

Напомним, в СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы хотел поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. В Кремле ответили, что никаких контактов не было и общих тем для разговора нет, но Путин якобы "остается открытым для диалога".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 15 октября сообщил, что был проинформирован Путиным о его планах начать полномасштабную войну. Республиканец объяснил, что имел хорошие отношения с политиком и убеждал его в том, что вторжение — невозможно.