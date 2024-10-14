Байден готов к переговорам с "осью зла": в Москве заявили об их бесполезности

Глава Белого дома выразил готовность к переговорам о сокращении арсенала ядерного оружия. Однако с российской стороны звучат реплики о том, что это напоминает переговоры с Гитлером в 1945 году.

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Президент США Джо Байден готов начать переговорный процесс с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу ядерной безопасности. Американский лидер подчеркнул, что он готов сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, темой обсуждений станет сокращение ядерных арсеналов, поскольку замедление сокращения запасов оружия массового уничтожения не выгодно ни одной из стран.

Заявление было сделано в рамках поздравления лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году награду получила японская организация, занимающаяся ядерным разоружением. В связи с этим глава Белого дома напомнил о своем поезде в Хиросиму, где в 1945 году США сбросили атомную бомбу.

"Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Ни нашим странам, ни всему миру невыгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", — говорится в сообщении.

Реакция Москвы

Между тем в России на предложение США отреагировали крайне резко. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал такие международные переговоры "не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945". По его мнению, США фактически ведут "почти полноценную войну" с Российской Федерацией" с целью достичь ее "стратегического поражения".

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