"Постоянно нас трогают": Ын хочет, чтобы КНДР как можно быстрее стала ядерной сверхдержавой

Северокорейский диктатор заявил, что Южная Корея находится под властью США, а значит им надо противостоять.

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Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не намерена нападать на своего соседа на Юге и объединяться силой. Но если официальный Сеул предпримет такие шаги, то он не исключает вероятность ядерного удара. Об этом сообщает официальное информационное агентство КНДР.

Сообщается, что "товарищ Ким Чен Ын нанес поздравительный визит в Университет национальной обороны имени Ким Чен Ына по случаю 60-летия его основания".

Автопарк Ким Чен Ына Фото: KCNA

Ким осудил президента Южной Кореи Юн Сок Еля за "сговор с Вашингтоном", чтобы дестабилизировать регион. Он подчеркнул, что Северная Корея сейчас не заинтересована в нападении на Южную Корею, и заявил, что Союз юга и США считает врагами.

"Юн Сок Ель в своей речи допустил несколько вульгарных комментариев о конце Республики и это показывает, что он полностью поглощен слепой верой в силу своего хозяина. Честно говоря, у нас нет абсолютно никаких намерений нападать на Южную Корею", — заявил он во время выступления в Национальном университете обороны. И посоветовал президенту Южной Кореи "не выпендриваться".

"Раньше мы много говорили об освобождении Юга и об объединении силой, но теперь мы вообще не заинтересованы в этом. Но проблема в том, что они постоянно нас трогают", — сообщил Ким.

Он отметил, что в случае нападения на страну армия применит "всю наступательную мощь", и подчеркнул, что не исключает применения ядерного оружия. "Наше движение к превращению в военную сверхдержаву и ядерную державу ускорится", — сказал он.

Ким Чен Ын в окружении охраны и военных Фото: KCNA

"Еще раз подчеркиваю, что надеяться на выживание в такой ситуации бесполезно, и ни удача, ни какая-либо "божественная защита" не защитят Республику Корея. Это не риторика, как говорит ООН, а явное практическое предупреждение", — сообщил Ким Чен Ын, отметив, что враги в Сеуле не должны воспринимать его слова, как пустую браваду, потому что он не допустит нарушения баланса сил на Корейском полуострове.

Это уже вторая речь Ким Чен Ына, посвященная Южной Корее. Известно, что на прошлой неделе в Сеуле отметили день своих вооруженных сил масштабным парадом, продемонстрировав баллистическую ракету, которая может нести ядерную боеголовку. В своей поздравительной речи президент страны предостерег КНДР от использования ядерного оружия и заявил, что это будет означать конец северокорейского режима.

Ранее Ким Чен Ын произнес похожую речь на учебной базе армейских спецподразделений в среду, 2 октября. И пригрозил Южной Корее ядерным ударом, если официальный Сеул "посягнет на суверенитет КНДР".