"Постійно нас чіпають": Ин хоче, щоб КНДР якнайшвидше стала ядерною наддержавою

Північнокорейський диктатор заявив, що Південна Корея перебуває під владою США, а отже, їм треба протистояти.

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Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея не має наміру нападати на свого сусіда на Півдні і об'єднуватися силою. Втім, якщо офіційний Сеул зробить такі кроки, то він не виключає ймовірність ядерного удару. Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство КНДР.

Повідомляється, що "товариш Кім Чен Ин здійснив вітальний візит до Університету національної оборони імені Кім Чен Ина з нагоди 60-річчя його заснування".

Автопарк Кім Чен Ина Фото: KCNA

Кім засудив президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за "змову з Вашингтоном", щоб дестабілізувати регіон. Він наголосив, що Північна Корея зараз не зацікавлена в нападі на Південну Корею, і заявив, що Союз півдня і США вважає ворогами.

"Юн Сок Йоль у своїй промові припустився кількох вульгарних коментарів про кінець Республіки і це показує, що він повністю поглинений сліпою вірою в силу свого господаря. Чесно кажучи, у нас немає абсолютно ніяких намірів нападати на Південну Корею", — заявив він під час виступу в Національному університеті оборони і порадив президенту Південної Кореї "не випендрюватися".

"Раніше ми багато говорили про звільнення Півдня і про об'єднання силою, але тепер ми взагалі не зацікавлені в цьому. Але проблема в тому, що вони постійно нас чіпають", — повідомив Кім.

Він зазначив, що в разі нападу на країну армія застосує "всю наступальну міць", і наголосив, що не виключає застосування ядерної зброї. "Наш рух до перетворення на військову наддержаву і ядерну державу прискориться", — сказав він.

Кім Чен Ин в оточенні охорони та військових Фото: KCNA

"Ще раз наголошую, що сподіватися на виживання в такій ситуації марно, і ні удача, ні будь-який "божественний захист" не захистять Республіку Корея. Це не риторика, як каже ООН, а явне практичне попередження", — повідомив Кім Чен Ин, наголосивши, що вороги в Сеулі не повинні сприймати його слова, як порожню браваду, бо він не допустить порушення балансу сил на Корейському півострові.

Це вже друга промова Кім Чен Ина, присвячена Південній Кореї. Відомо, що минулого тижня в Сеулі відзначили день своїх збройних сил масштабним парадом, продемонструвавши балістичну ракету, яка може нести ядерну боєголовку. У своїй вітальній промові президент країни застеріг КНДР від використання ядерної зброї і заявив, що це означатиме кінець північнокорейського режиму.

Раніше Кім Чен Ин виголосив схожу промову на навчальній базі армійських спецпідрозділів у середу, 2 жовтня. І пригрозив Південній Кореї ядерним ударом, якщо офіційний Сеул "зазіхне на суверенітет КНДР".