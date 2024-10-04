Кім Чен Ин в оточенні напівголих військових пригрозив Південній Кореї ядерним ударом (фото)

Північнокорейський диктатор повідомив, що ядерного удару по Сеулу буде завдано, якщо південний сусід зазіхне на його суверенітет.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна без вагань застосує ядерну зброю, якщо противник спробує застосувати силу, щоб зазіхнути на її суверенітет, повідомило в п'ятницю державне інформаційне агентство KCNA.

Кім розкритикував президента Південної Кореї Юн Сок Єля за його погрозу покласти кінець північнокорейському режиму на заході, присвяченому Дню військових, у вівторок, заявивши, що цей коментар показує, яка сторона руйнує "мир у регіоні".

Кім Чен Ин на зустрічі з північнокорейськими військовими Фото: KCNA

Кім сказав, що Юн "хвалився переважною протидією військовій потужності на порозі держави, що володіє ядерною зброєю, і це було великою іронією, яка викликала підозри в тому, що він ненормальний".

"Він підтвердив, що "якщо" противник, охоплений крайньою дурістю і нерозважливістю, спробує використати збройні сили, зазіхаючи на суверенітет КНДР... КНДР без вагань застосує всі наявні в неї наступальні сили, включно з ядерною зброєю", — повідомляє агентство новин КНДР.

Повідомляється, що Кім Чен Ин повідомив про це на навчальній базі армійських спецпідрозділів у середу, 2 жовтня. Повідомляється, що диктатор, спостерігаючи за навчаннями, в яких "пульсують воля до знищення ворогів і героїчний дух", повідомив, що КНДР у безпеці та пишається бійцями, які готові битися з ворогом за формулою "один проти ста" і безсумнівно перемогти.

Фото: KCNA

Навчання північнокорейської армії Фото: KCNA

Північна Корея десятиліттями займалася програмою створення ядерної зброї і, як вважають, має достатньо матеріалів, що розщеплюються, для створення десятків одиниць такої зброї. Вона провела шість підземних випробувань ядерного вибуху.

У вівторок Південна Корея відзначила щорічний День збройних сил військовим парадом, на якому було продемонстровано балістичну ракету, здатну нести потужну боєголовку, а також пролетів американський бомбардувальник.

У своїй промові Юн застеріг Пхеньян від використання ядерної зброї, заявивши, що це викличе "рішучу, пригнічувальну відповідь з боку наших військових і альянсу зі США".

"Цей день стане кінцем північнокорейського режиму", — сказав Юн.

На це Кім Чен Ин заявив, що "загрозлива риторика, дії, виверти і спроби ворогів не змогли стримати потужну військову міць КНДР і не позбавлять нас ядерної зброї".

Кім Чен Ин на зустрічі з північнокорейськими військовими Фото: KCNA

Нагадаємо, Фокус писав про співпрацю Північної Кореї і "Хезоболли". Інженери Північної Кореї допомагали будувати тунелі на півдні Лівану, які пронизують весь регіон на десятки кілометрів.