Байден готовий до переговорів із "віссю зла": у Москві заявили про їхню марність

Глава Білого дому висловив готовність до переговорів про скорочення арсеналу ядерної зброї. Однак із російського боку лунають репліки про те, що це нагадує переговори з Гітлером у 1945 році.

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Президент США Джо Байден готовий розпочати переговорний процес із Росією, Китаєм і Північною Кореєю щодо питання ядерної безпеки. Американський лідер наголосив, що він готовий сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх умов. Про це 13 жовтня повідомила пресслужба Білого дому.

За словами Байдена, темою обговорень стане скорочення ядерних арсеналів, оскільки уповільнення скорочення запасів зброї масового знищення не вигідне жодній із країн.

Заяву було зроблено в межах привітання лауреатів Нобелівської премії миру. Цього року нагороду отримала японська організація, що займається ядерним роззброєнням. У зв'язку з цим глава Білого дому нагадав про свою поїздку до Хіросіми, де 1945 року США скинули атомну бомбу.

"Сполучені Штати готові вести переговори з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов, аби зменшити ядерну загрозу. Ані нашим країнам, ані всьому світу невигідно гальмувати прогрес у скороченні ядерних арсеналів", — ідеться в повідомленні.

Реакція Москви

Водночас у Росії на пропозицію США відреагували вкрай різко. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав такі міжнародні переговори "не більш корисними, ніж переговори про перемир'я з Гітлером у 1945-му". На його думку, США фактично ведуть "майже повноцінну війну" з Російською Федерацією "з метою досягти її "стратегічної поразки".

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Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея прагне стати ядерною наддержавою. За його словами, в Сеулі не повинні сприймати його слова, як порожню браваду, тому що він не допустить порушення балансу сил на Корейському півострові.