Дорога в пекло: як розповзається світом ядерна доктрина Путіна

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РОЗПОВЗАННЯ ЯДЕРНОЇ ДОКТРИНИ ПУТІНА.

Хоча нова ядерна доктрина Путіна спрямована насамперед на шантаж Європи та України, вона може швидко сподобатися й іншим агресорам. Наприклад, Ірану, який, як "останній аргумент" проти Ізраїлю, може перекласти путінську доктрину та прийняти її на озброєння. Це буде несподівано як для Ізраїлю та США, так і для всього Близького Сходу, особливо Саудівської Аравії та Туреччини, які конкурують з Іраном за статус і роль регіональної наддержави.

Слідом за Іраном путінську ядерну доктрину про застосування ядерної зброї проти неядерної держави може прийняти і КНДР, яка точно звичайними військовими засобами не може перемогти Південну Корею, скоріше навпаки. Нарешті, вершиною поширення путінської ядерної доктрини може стати нова ядерна доктрина Китаю, який чудово розуміє, що США стоять за спиною Тайваню і не відступлять від нього, як від Афганістану.

Іншими словами, у кожної країни-агресора можуть бути свої аргументи і мотиви ядерного шантажу, відмінні від цілей і завдань Кремля, але путінська доктрина швидше за інших відкриває дорогу в пекло.

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