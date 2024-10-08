Дорога в ад: как расползается по миру ядерная доктрина Путина

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РАСПОЛЗАНИЕ ЯДЕРНОЙ ДОКТРИНЫ ПУТИНА.

Хотя новая ядерная доктрина Путина направлена, прежде всего, на шантаж Европы и Украины, она может быстро понравиться и другим агрессорам. Например, Ирану, который в качестве "последнего довода" против Израиля, может перевести путинскую доктрину и принять ее на вооружение. Это будет неожиданно как для Израиля и США, так и всего Ближнего Востока, особенно Саудовской Аравии и Турции, которые конкурируют с Ираном за статус и роль региональной сверхдержавы.

Вслед за Ираном путинскую ядерную доктрину о применении ядерного оружия против неядерного государства может принять и КНДР, которое точно обычными военными средствами не может победить Южную Корею, скорее наоборот. Наконец, вершиной распространения путинской ядерной доктрины может стать новая ядерная доктрина Китая, который прекрасно понимает, что США стоят за спиной Тайваня и не отступят от него, как от Афганистана.

Иными словами, у каждой страны-агрессора могут быть свои аргументы и мотивы ядерного шантажа, отличные от целей и задач Кремля, но путинская доктрина быстрее других открывает дорогу в ад.

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