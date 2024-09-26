Новый ядерный блеф России. Что стоит за словами Путина об изменении ядерной доктрины

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От захватить Киев за 3 дня до изменения ядерной доктрины, чтобы Киев не бил ракетами, оказывается, очень короткий путь…

Путин максимально поднимает ставки. И пугает Байдена Карибским кризисом во время выборов.

И заодно дает пас Трампу, Маску и Ко визжать об угрозе ядерной войны, пугая рядовых американцев, которых не напугали гаитяне, что съедят их кошку.

Все же страх — это основное оружие любимых друзей и приспешников Путина.

С одной стороны, приятно, что Путин вынужден идти ва-банк. Все-таки это никогда не было проявлением силы и уверенности. А значит, дополнительные возможности ВСУ по поражению ряда целей в России, а на кону — именно разрешение бить на 300 км, очень пугают Путина и Ко. И он изо всех сил пытается этого не допустить

С другой, скорее всего, этот блеф подействует. За месяц до выборов американская власть вряд ли решится рисковать даже призраком ядерного кризиса, который может изменить расклады в, казалось бы, уже выигранной кампании по аннигиляции риска Трампа. Белому дому не нужны в ближайший месяц новости, что Россия начала какую-то там проверку ядерных сил, что может стать первым шагом перед их применением.

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