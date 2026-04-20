Трагедия раз в год или каждую неделю: чему учит опыт США, где разрешено свободно владеть оружием

Каждая стрельба в Украине с участием какого-нибудь психа пробуждает голоса лоббистов разрешить свободное владение оружием в Украине.

Повод есть повод, конечно. Но такое впечатление, что люди хотят, чтобы такие трагедии случались не раз в год, а раз в неделю. Потому что сейчас в Украине много нездоровых людей. Но, к счастью, у них нет оружия. Такие случаи — трагическое исключение, а не правило.

И да, после войны и во время войны на руках у людей много оружия. И это проблема. И увеличение оружия на руках — это увеличение проблемы, а не ее решение.

И яркий пример, что оружие не должно быть разрешено — США. Где есть свободный оборот оружия. И где есть сотни массовых расстрелов в год. Где большие города менее безопасны, чем Киев во время войны. Сотни таких случаев, которые произошли в Киеве, и являются для нас исключительной трагедией. В США это норма. Привычная история.

Відео дня

Поэтому США и является единственной из цивилизованных стран, где разрешено свободное владение оружием. Но в США и Трампа президентом избрали.

И не надо аргументов, что оружие у людей помогло бы. В США, где у каждого может быть оружие, только 3 процента нападений останавливаются другими гражданскими с оружием. Только три!!! Вероятно, 97 или более процентов этих нападений не произошло бы, если бы не дикарское разрешение на владение оружием каждому фрику.

Поэтому если мы хотим увеличить количество украинцев, погибающих в мирных городах от пуль, то свободный оборот оружия — это логичное решение. Но это не логичное желание...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно