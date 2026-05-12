Ненормальная дыра: почему необходим законопроект о налогообложении посылок и при чем здесь Китай

В это трудно поверить, но много людей стало публично выступать против закона, который убирает схему по отсутствию налогов у посылок. Почему трудно? Потому что это просто схема. Откровенная. Открытая. И, казалось, поддерживать это должно быть стыдно. Но нет.

Почему наличие такой дыры ненормально? Потому что мы просто имеем ситуацию, когда налоги платят со всего, кроме китайского импорта. Мы же понимаем, что посылки — это на 90% какая-то китайская история. Причем китайское правительство, которое пытается поддерживать рост экономики экспортом, еще и субсидирует этот импорт. И вот имеем ситуацию, когда вся продукция облагается налогом, а китайская — нет. Представьте. В городе есть три супермаркета. В двух продается все с налогами. А в третьем — без налогов. А этот супермаркет еще и принадлежит человеку, который до сих пор ведет деятельность в России. И люди такие "Так это нормально".

Ничего нормального здесь нет.

Говорят, что это ударит по самым бедным. Ну, во-первых, с такой логикой надо вообще НДС отменять. Потому что он ударяет по самым бедным. Но общество как-то определило, что налоги нужны. В том числе — чтобы самые бедные, а в Украине это пенсионеры, с чего-то получали свою пенсию. А во-вторых, я прям вижу как пенсионеры сидят и заказывают что-то на Тему. Давайте тогда скажем, что в АТБ и в Авроре также не будет теперь налогов. Тогда это будет немножко больше честно в аргументации о самых бедных.

О чем "законопроект о налогообложении посылок", который, кстати, является важной частью наших международных обязательств? В первую очередь это о деньгах. Во вторую — о равенстве правил игры.

Про деньги понятно. В прошлом году импорт через посылки составил 8 млрд долларов. Это огромная сумма. Это почти 2 млрд долларов недополученных налогов. За год. И это было в 2025 году, когда все заработанные деньги шли на армию. То есть просто Украина решила, что более дешевый китайский кусок стоит того, чтобы армия не получила 2 млрд долларов. А это и про дроны. И о зарплатах военным. Потому что 2 млрд долларов — это 80 млрд гривен. Безумная сумма.

Сейчас уже дошло до того, что украинские сети интернет-торговли могут вам предложить оформить вашу покупку как посылку и оплатить меньше. И просто подождать неделю. Не стыдно? А контейнеры, которые вдруг становятся набором посылок? Это также "просто показалось" и просто "для поддержки бедных"?

А второе — правила игры. Это самое важное, на самом деле, когда мы говорим о росте экономики и о приходе инвесторов. Должны быть равные правила игры. Для всех. И равная конкуренция. Без этого не случается экономических чудес. Даже у либертарианцев, которые заодно занимаются доставкой посылок. Либертарианцы же всегда за равные правила, не так ли? Они еще против государства. Это правда. Но во время войны без государства как-то не получается. Разве есть аргументы против? И против тезиса "что во время войны понимаешь, что государство важно и важны налоги" и тезиса "о равных правилах игры как залоге экономического роста".

А если нет, то как тогда быть с ситуацией, когда одни продавцы товаров имеют возможность продавать без налогов, а другие налоги платят. Тот же пример с супермаркетом.

Протекционизм это плохо. Но там по крайней мере говорят "Мы поддерживаем наших против не наших". А здесь мы имеем ситуацию прям обратную. Не равные правила игры. А поддержка иностранного импортера. "Поддержка не наших против своих". Причем "не наших" в прямом смысле слова. Потому что на чьей стороне выступает Китай в войне России против Украины очевидно.

Есть ли в этом хоть какая-то логика — вопрос риторический.

И да. Это требование МВФ. Требование нашего доктора от экономики. Которого полезно слушать. И рекомендации которого Украина так и не смогла выполнить за 30 лет. А потом вдруг возникает вопрос "А почему в Польше лучше". Опять риторический вопрос.

