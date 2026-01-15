Откуда тепло и свет в наших домах: что важно понимать в разгар тяжелой зимы 2026 года в Украине

Вода начинает бежать по трубам, обещая не глобальное потепление в четырех стенах собственного дома... отключения электричества становятся чуть более прогнозируемыми, давая возможность планировать жизнь... кажется, эта жизнь становится чуть более комфортной, даже на фоне завываний холодного ветра за окном, и понимания, что это может быть лишь временным облегчением, которое будет продолжаться до следующей массированной атаки россиян...

...не надолго... до следующего взрыва ночью, что снова переводит в режим экстренных отключений... ты снова не знаешь, будет ли свет... станет ли теплее... или вода в батареях побежит в другую сторону...

И на этом фоне есть соблазн дать волю чувствам, злости и раздражению, направленному во вселенную и на людей, что рядом... ведь почему так долго и мало.... А кто-то готов выходить и перекрывать дороги, не понимая, почему вдруг нет света и тепла...

Не понимая...

Какие важные слова...

Ведь трудно понять, какие поступки, сколько усилий было сделано, чтобы можно было лежать на диване и слушать, как вода бежит по трубам...

Не понимая, что это обеспечено самопожертвованием ребят, которые в 20-градусный мороз остаются на линии фронта. Держа оборону в этот самый холодный день и самую холодную ночь. Не пуская россиян подойти еще ближе к твоему дому, не давая им разрушить те четыре стены, в которых тебе может быть немножко дискомфортно.

Не понимая, что это обеспечено работой энергетиков, латающих систему в тот самый 20-градусный мороз, восстанавливая поставки электричества, размораживая трубы, чиня промерзшими пальцами одни им известные механизмы... подключая к свету и теплу не свои дома...

... какие красивые фото получаются, когда ледяной дождь с неба застывает на ветках деревьев... и как ненавидят это энергетики, зная, как много вреда несет с собой эта красота...

Не понимая... какие простые и ключевые слова...

Как легко не хотеть этого понимать и поддаваться соблазну... соблазну простых требований и эгоистических желаний...

Не понимая и забывая, что часы комфорта сейчас не подарены, а выстраданы...

Не понимая и забывая... забывая о благодарности.... благодарности тысячам других людей, которых ты, может, никогда не встретишь в своей жизни... но которым ты этой жизнью обязан....

