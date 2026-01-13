Нет света — виновата Россия: что важно понимать об истинных причинах отключения электроэнергии в Украине

У меня в первый день после обстрела не было света почти 27 часов. Потом 4 часа включения — 6 выключения. Потом 2 включения — 22 часа выключения.

Сейчас включали на 3 часа, и дальше опять будет на 10–20+ часов выключения.

Когда у меня нет света — нет ничего (воды, отопления). Но ничего страшного, бывало и хуже на самом деле. Например, в 2022 году. И это у меня далеко на худший сценарий, потому что есть дома, где света нет по 60 часов подряд.

И вот почему мне в голову не пришло обвинить в чем-то ДТЭК или других ОСР (операторов системы распределения — Ф.)? Возможно потому, что я понимаю, что Россия запускает по 4–5 баллистических ракет на одну ТЭЦ одновременно? Запускает по 5–10 "шахедов" туда же одновременно, еще и несколько раз подряд?

Відео дня

Почему мне в голову никогда не приходило перекрыть дорогу, потому что нет света? Почему в головах некоторых людей живет мысль, что это злой ДТЭК выключает свет, а потому нужно перекрывать дороги?

Важно

Ситуация сверхсложная: почему ТЭЦ в Киеве невозможно уберечь от российских ракет

Помните, что ДТЭК и другие ОСР — включают свет, а не выключают. Они круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и придумывают "на коленке" новые схемы подключения, чтобы свет был хоть 2–3 часа в сутки.

Через несколько дней ситуация улучшится. И большинство, к сожалению, уже забудет, каким невероятно тяжелым трудом это далось энергетикам. Потому что свет же будет если не по графикам, то уже очень близко к ним.

Почему никто не хочет обратиться в контакт-центр МО РФ и спросить, когда болотные мрази перестанут обстреливать нашу энергетику?

Боже, какой же это позор. Полный. Стыд перед военными и энергетиками. Мы не достойны их. Просто не достойны.

С этим надо что-то делать.

А надо две простые вещи — перестать ныть и помогать всеми силами войску!

Источник

Важно