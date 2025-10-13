Штурмовики РФ под Покровском: из-за чего возникла угроза оперативного окружения ВСУ

Related video

Ну что ж, ситуация под Покровском снова плавно переходит в состояние критической.

Враг повторно оккупировал Котлино и Удачное (уже в который раз) и движется в сторону шахтоуправления "Покровское" (та самая шахта с коксующимся углем). На территорию шахты они забегают малыми группами, закрепляться не успевают, потому что немножко подыхают. Но звоночки тревожные.

На юге города оккупанты малыми группами постоянно заходят в южные кварталы, занимая многоэтажки. Наши воины постоянно их оттуда выкуривают, но ситуация ухудшилась и является очень тяжелой.

Единственное что держится — фланг возле Родинского. Большой ценой, но держится.

Если враг захватит шахту севернее Удачного — выйдет на Гришино и перережет павлоградскую трассу. И де-факто это уже будет оперативное окружение, потому что организовывать логистику через Родинское также не представляется возможным.

Вот так вот.

Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

