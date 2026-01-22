10 километров до Краматорска: почему это расстояние становится для РФ пропастью на севере Донбасса

Можно посмотреть на карту и увидеть, что до Дружковки и Краматорска осталось 10–13 км от района Часового Яра.

Пессимист увидит это именно так и будет считать, что все пропало.

Оптимист — вспомнит школьный курс географии.

Реалист — будет смотреть на Покровск, Лиман, "Констаху" и направление Доброполье.

Поэтому на самом деле это расстояние является для оккупантов пропастью из-за особенностей рельефа северной Донетчины.

Оккупанту мало будет захватить "Часик", "Констаху" и Дружковку, чтобы сунуться в сторону славянско-краматорской агломерации. Оккупанту как минимум нужно также будет "закрывать" вопрос с Лиманом, Добропольем, Изюмом и Барвенковым. Без этих городов даже охват агломерации с флангов будет невозможен. Только лобовые атаки, которые в условиях такой агломерации могут стереть целую армию.

Поэтому, очевидно, все это — еще не на один год.

Поэтому враг из кожи вон лезет на дипломатических полях, чтобы мы "добровольно" оставили Донецкую область. Потому что прекрасно знает, что дальше уже будет более благоприятный рельеф и в перспективе — выход на приднепровскую низменность. А там и штурмы Запорожья и Днепра готовить можно.

Вот в чем важность северной Донетчины.

