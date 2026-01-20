Двойное окружение Константиновки и Дружковки: что угрожает ВСУ на подступах к Краматорску

Возвращаемся к Константиновскому направлению, где ситуация остается достаточно сложной и актуальной.

Общая оперативно-тактическая ситуация

Враг продолжает наступательную операцию силами двух тактических групп (ТГр) "Дзержинск" и "Бахмут", состоящих из частей и соединений общевойсковых армий (ОВА) и армейского корпуса (АК) группировок войск (ГВ) "Юг" и "Центр", с целью захвата района агломерации Константиновка–Дружковка и выхода на ближние подступы к Краматорску с юга и юго-востока.

Сейчас командование противника сосредоточивает основные усилия в полосе своего 3-го АК (на левом фланге ТГр "Бахмут"), по общей дирекции Белая Гора–Константиновка и в полосе 8-й ОВА (в центре и на правом фланге ТГр "Дзержинск", по обе стороны Клебанбыкского водохранилища) по общей дирекции Яблоновка–Ильинка и Торецк–Плещеевка...

Текущая ситуация

На передовых позициях подразделений российских войск, действующих в направлении Константиновки, их командование продолжает накапливать штурмовую пехоту, готовясь к фазе интенсификации "инфильтрации", а также к продолжению общего наступления. Например, фиксируется накопление штурмовой пехоты в передовых подразделениях 4-й омсбр, 1436-го мсп, 103-го мсп и 20-го "сводного" мсп.

В то же время командование российских войск в вышеупомянутых направлениях не прекращает проведение регулярных атакующих/штурмовых действий и пытается "инфильтрировать" свои малые пехотные группы в межпозиционное пространство боевых порядков частей и подразделений ВСУ, обороняющихся на этом направлении.

Однако следует отметить, что эти действия проводятся их весьма ограниченными силами (обычно силами 2–3 в\сл в группе), и поэтому, в подавляющем большинстве случаев, такие попытки становятся безрезультатными для врага. Он достигает успеха лишь тогда, когда продвижение его малых пехотных групп остается незамеченным и поэтому становится скрытым...

Выводы

Ситуация на Константиновском направлении остается достаточно сложной, хотя масштаб и интенсивность наступательных действий противника явно минимальны. Возможно, это связано с погодными условиями, а возможно, из-за отсутствия (недостатка) у него штурмовой пехоты на этом направлении.

Хотя, повторяю, противник активно пытается ее накопить (на некоторых ключевых передовых позициях уже зафиксированы пехотные штурмовые группы противника из 20–25 в\сл, как на современные условия, то это является довольно значительным указателем), а также предметы МТО, необходимые для ее дальнейшего продвижения и консолидации.

Однако этот процесс врага на Константиновском направлении явно очень медленный, хотя и постоянный. Группы из 2-3-4 "туловищ" упорно и почти постоянно (то есть круглосуточно) прутся на свои передние позиции, пытаясь незаметно проскользнуть, и постепенно там накапливаться. Затем "парами" они пытаются "накатить" на наши передовые позиции. Более того, командование российскими войсками стремится поддерживать поток этих атакующих "парочек" в непрерывном режиме, фактически таким образом истощая нашу оборону.

Главная проблема заключается в том, что и у нас также 1–2 бойца на подавляющем большинстве передовых позиций (я не преувеличиваю), причем в "чрезвычайно растянутых по фронту боевых порядках", редко когда их 3–4. Очевидно, что в таких условиях, когда враг постоянно пытается пройти между наших позиций своими "двойками" (в любое время суток и в любую погоду), рано или поздно ему удается этого где-то достичь. Хорошо, если эти "инфильтранты" идентифицируются вовремя (хотя и в определенной тактической глубине нашей обороны), но также бывают случаи, когда вслед за такими успешно проникшими продвигается незаметно все больше "тел", пока их не становится критически много в тылу и на флангах наших позиций и они не начинают их атаковать. Именно тогда начинается "самое интересное".

Общая ситуация на Константиновском направлении, по моему мнению, характеризуется одним объемным термином — "накануне". Сейчас враг еще не способен бросить "на город" значительные силы, в переносном смысле ему приходится полагаться, скажем так, на "точечное проникновение", осуществленное на чувствительных участках и направлениях.

Однако это не означает, что так будет продолжаться вечно.

Так, сейчас на Константиновку сунет, в переносном смысле, "мешанина" российских частей и соединений различной этимологии — от тихоокеанских "спецназовцев" до абхазских "курортников". Координация и установление взаимодействия между ними — очень сложная задача. И да, здесь фактически действуют тактические группы российских войск, сформированные по "остаточному" принципу (это касается ТГр "Бахмут" в значительно меньшей степени, чем ТГр "Дзержинск").

И все же даже в таких условиях противник смог создать очень явную угрозу двойного охвата агломерации Дружковка–Константиновка и, кроме того, "зацепиться" за юго-восточную часть самой Константиновки. Иными словами, создать достаточно удобные "исходные" условия и позиции для начала захвата всей агломерации.

Поэтому я не думаю, что все эти нюансы останутся незамеченными российским командованием на оперативно-стратегическом уровне. И тогда ситуация в этом направлении может измениться самым радикальным образом (прежде всего в плане ускорения ее развития, а также масштабирования) и, очевидно, не в лучшую сторону для ВСУ. В этом случае оптимизация боевого командования и контроля войск, а также появление и формирование оперативных и стратегических резервов врага на этом направлении станет вопросом ближайшего будущего.

Дело не столько в политическом и пропагандистском значении захвата Константиновки (хотя и не без этого), сколько в возможности для российского командования и его военно-политического руководства достичь достаточно значительного результата относительно быстро и относительно "дешево", ведь именно на Константиновском направлении значительная часть "предварительной" работы УЖЕ выполнена российскими войсками.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

