Последнее наступление этой войны: что планирует командование РФ на лето и как они готовятся

Российское командование начинает "экономить на резервах". Достаточно показательная тенденция...

Противник, очевидно, УЖЕ начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому лично я никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки.

Условно говоря, "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026-го года.

С большой долей вероятности ими могут (условно) стать:

Славянско-Краматорская

Орехово-Запорожская

Ну, или их комбинация "по срокам и месту".

В связи с этим, до конца весны, очевидно, российское командование будет занято несколькими вещами по подготовке этой кампании:

формированием и развертыванием стратегических резервов;

накоплением материально-технических ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях;

предварительным занятием исходных ("стартовых") районов и рубежей для оперативного развертывания соответствующих ударных группировок войск;

проведением комплекса мероприятий по всестороннему прикрытию такого рода развертывания (начиная с ПВО заканчивая контрразведывательными мероприятиями и РЭБ);

проведением скрытой оперативно-стратегической перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком оперативного развертывания определенных группировок.

На данный момент, очевидно, российское командование сталкивается с наибольшими сложностями в отношении именно пункта №3. Те группировки войск противника, которым поручено его выполнение, очевидно, завязли в тактической зоне на соответствующих направлениях. Темпы их продвижения явно не соответствуют всем "жестко установленным" и заранее запланированным срокам, отведенным на выполнение этой задачи.

Но, одновременно с этим, российское командование "не горит особым желанием" применять для ускорения его выполнения свои стратегические резервы (которые оно тщательно и бережно пытается накопить с конца осени прошлого года). И это — вполне понятно, поскольку в таком случае шансы на успешное проведение тех же, упомянутых мною выше, наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены...

Интересно, как российское командование попытается решить эту стратегическую "дилемму"? Возможно — сдвинет сроки, возможно — решится начать очередной этап своего "стратегического наступления" тем составом сил и средств, которые УЖЕ входят в развернутые им группировки войск или все же в ближайшее время задействует свои резервы?

В связи с этим, я бы рассматривал участие представителей российского военно-политического руководства (нынешнего кремлевского режима) в так называемом "мирном процессе" исключительно как попытку внешнеполитического прикрытия их реальных планов на летнюю кампанию нынешнего года.

В более широком смысле, Кремль, очевидно, в течение нынешнего года предпримет еще одну (причем вполне вероятно — последнюю в этой войне) попытку "закончить ее силовым способом" на нужных ему условиях. Если и она сорвется, как и предыдущая — и действительно получим РЕАЛЬНЫЕ шансы на завершение войны.

