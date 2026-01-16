Сводный отряд "центра передовых беспилотных технологий" врага (ЦПБТ) "Рубикон", действующий на Покровском и Краматорском направлениях (начиная с 5 ноября 2025 года), проанализировал собственный опыт использования БПЛА "Молния-2", оснащенного системой спутниковой связи Starlink.

По мнению командования этого отряда, в этом контексте следует отмечать ряд факторов:

достаточно слабые возможности ПВО ВСУ по перехвату БПЛА такого типа в темное время суток в ближней тактической зоне, особенно когда они используются методом "роя дронов";

оснащение БПЛА "Молния" системой Starlink существенно повышает эффективность и результативность их использования;

очень "приятное" для россиян соотношение "цена-результат" в случаях, когда используется этот достаточно дешевый БПЛА;

необходимость увеличить вес и объем "полезной нагрузки" этого БПЛА (особенно боевой части), поскольку это повышает шансы гарантированного уничтожения цели.

Для тех, кто забыл, напомню, что БПЛА "Молния-2", в отличие от базовой "Молнии", имеет две важные особенности — командный модуль, защищенный от помех, и систему донаведения на цель. Дальность его действия — 50 км, может нести боевую часть (ну, или какой-то другой "вредный груз", включая мины и гранаты) весом до 10–12 кг.

Российское военно-политическое руководство профинансировало производство этих БПЛА в значительной степени (по некоторым сообщениям, за 8 месяцев прошлого года оно инвестировало в это СЛИШКОМ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ и смогло изготовить на специально развернутом Таганрогском заводе "Атлант-Аэро" — более 900 тысяч таких простых, но достаточно угрожающих "самолетиков").

На самом деле в этом случае, учитывая эти данные (даже если предположить, что они преувеличены по крайней мере наполовину), мы имеем дело со своеобразной "боевой саранчой" — самой большой и достаточно МАССОВОЙ угрозой для всего нашего тыла на глубину до 50 км.

Дешевый, технологически простой и именно поэтому МАССОВЫЙ дрон, но достаточно многофункциональный (поскольку его можно использовать для выполнения различных задач — для разведки, как камикадзе-дрон и даже как носитель FPV-дронов), несомненно, представляет очень серьезную угрозу для наших войск и их непосредственного тыла.

