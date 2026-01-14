Последние разработки в области российского танкостроения заставили бы создателей грозного, принесшего победу в войне танка Т-34 переворачиваться в гробах. Так называемый "танк-одуванчик", с гордостью представленный Министерством обороны России на прошлой неделе, — это не шаг вперед, а признак отчаяния. Это последняя неуклюжая попытка остановить катастрофические потери бронетехники в ходе так называемой "специальной военной операции" Путина, которые, по достоверным оценкам, превышают 6000 российских танков.

В Украине было уничтожено больше танков, чем во время Курской битвы во Второй мировой войне, которая стала поворотным моментом, ознаменовавшим первое решающее поражение нацистской Германии на Восточном фронте и изменившим ход конфликта. История, похоже, повторяется в нескольких километрах к западу. Как и в случае с Гитлером до него, амбиции Путина по подчинению Европы могут стать причиной его гибели. Наполеон обнаружил, что было глупо идти на Москву зимой; современных автократов следует предупредить о том, что не стоит вступать в бронетанковые сражения где-либо вблизи Курска.

Відео дня

Попытки России защитить свои танки от украинских дронов превратились в фарс. Сначала появились "черепахи", обшитые грубым листовым металлом. Затем "ежи", усыпанные стальными шипами. Теперь у нас есть "одуванчик", украшенный металлическими лепестками, — все это предназначено для противодействия разрушительной эффективности украинских дронов, которые уничтожили сотни российских экипажей. Инновации на поле боя — не новость, солдаты всегда импровизировали, но когда лучшее решение, которое может предложить некогда гордый российский танковый корпус, напоминает садовый топиарий, становится ясно, что битва им проиграна…

Схема защиты "одуванчик" Фото: X (Twitter)

Россияне, похоже, забыли о святой троице танкового дизайна: огневая мощь, защита и мобильность. Броня типа "одуванчик" подрывает все три компонента. 125-мм основное орудие Т-90 впечатляет, но, по моему мнению как бывшего командира танка с почти 25-летним стажем, обнаружение целей через импровизированную клетку из металла значительно затруднено. Может быть слегка улучшена защита против беспилотников, но существенно увеличенные размеры и профиль делают машину гораздо более заметной и, следовательно, более легкой для уничтожения. Мобильность, решающий фактор в бронетанковой войне, ограничена дополнительным весом, габаритами и возможностью зацепиться: в танке "одуванчик" будет практически невозможно "укутаться" — то есть применить искусство бесшумного маневрирования по лесу и заваленной местности для нанесения удара по врагу.

На самом деле "одуванчик", как и "черепаха", и "еж" до него, делает российские танки более легкой, а не более сложной мишенью. Нельзя не пожалеть плохо обученных экипажей, которых заставляют садиться в эти мобильные гробы, чтобы Кремль мог поддерживать иллюзию динамики.

Президент Владимир Зеленский и Вооруженные силы Украины сталкиваются с другой проблемой. Имея в своем распоряжении достаточное количество современного западного военного оборудования, Украина почти наверняка смогла бы победить российскую армию, которая все чаще использует тактику Первой мировой войны и вооружение, относящееся ко Второй мировой.

Остается только надеяться, что даже Дональд Трамп, президент США, осознает это и окажет значимое давление на Путина, чтобы тот принял текущие мирные предложения, прежде чем еще больше молодых россиян будут отправлены на войну погибать в "одуванчиках".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно