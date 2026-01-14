Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения Российско-украинская война

Несуразный "одуванчик": почему новый танк РФ — признак отчаяния и позора ее танкостроения

Новые российские танки "одуванчики" с невообразимой защитой от дронов — признак отчаяния и позора танкостроения РФ, утверждает британский военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph. Ну да, от дронов они, наверное, защищают лучше, но по всем остальным параметрам — провал, превращающий боевую машину в гроб на колесах.

Хэмиш де Бреттон-Гордон
Хэмиш де Бреттон-Гордон
Военный эксперт
0
Российский танк с антидроновой защитой "одуванчик"
"Одуванчик" выглядит просто дико... | Фото: X (Twitter)

Последние разработки в области российского танкостроения заставили бы создателей грозного, принесшего победу в войне танка Т-34 переворачиваться в гробах. Так называемый "танк-одуванчик", с гордостью представленный Министерством обороны России на прошлой неделе, — это не шаг вперед, а признак отчаяния. Это последняя неуклюжая попытка остановить катастрофические потери бронетехники в ходе так называемой "специальной военной операции" Путина, которые, по достоверным оценкам, превышают 6000 российских танков.

В Украине было уничтожено больше танков, чем во время Курской битвы во Второй мировой войне, которая стала поворотным моментом, ознаменовавшим первое решающее поражение нацистской Германии на Восточном фронте и изменившим ход конфликта. История, похоже, повторяется в нескольких километрах к западу. Как и в случае с Гитлером до него, амбиции Путина по подчинению Европы могут стать причиной его гибели. Наполеон обнаружил, что было глупо идти на Москву зимой; современных автократов следует предупредить о том, что не стоит вступать в бронетанковые сражения где-либо вблизи Курска.

Відео дня

Попытки России защитить свои танки от украинских дронов превратились в фарс. Сначала появились "черепахи", обшитые грубым листовым металлом. Затем "ежи", усыпанные стальными шипами. Теперь у нас есть "одуванчик", украшенный металлическими лепестками, — все это предназначено для противодействия разрушительной эффективности украинских дронов, которые уничтожили сотни российских экипажей. Инновации на поле боя — не новость, солдаты всегда импровизировали, но когда лучшее решение, которое может предложить некогда гордый российский танковый корпус, напоминает садовый топиарий, становится ясно, что битва им проиграна…

Схема защиты "одуванчик"
Схема защиты "одуванчик"
Фото: X (Twitter)

Россияне, похоже, забыли о святой троице танкового дизайна: огневая мощь, защита и мобильность. Броня типа "одуванчик" подрывает все три компонента. 125-мм основное орудие Т-90 впечатляет, но, по моему мнению как бывшего командира танка с почти 25-летним стажем, обнаружение целей через импровизированную клетку из металла значительно затруднено. Может быть слегка улучшена защита против беспилотников, но существенно увеличенные размеры и профиль делают машину гораздо более заметной и, следовательно, более легкой для уничтожения. Мобильность, решающий фактор в бронетанковой войне, ограничена дополнительным весом, габаритами и возможностью зацепиться: в танке "одуванчик" будет практически невозможно "укутаться" — то есть применить искусство бесшумного маневрирования по лесу и заваленной местности для нанесения удара по врагу.

На самом деле "одуванчик", как и "черепаха", и "еж" до него, делает российские танки более легкой, а не более сложной мишенью. Нельзя не пожалеть плохо обученных экипажей, которых заставляют садиться в эти мобильные гробы, чтобы Кремль мог поддерживать иллюзию динамики.

Президент Владимир Зеленский и Вооруженные силы Украины сталкиваются с другой проблемой. Имея в своем распоряжении достаточное количество современного западного военного оборудования, Украина почти наверняка смогла бы победить российскую армию, которая все чаще использует тактику Первой мировой войны и вооружение, относящееся ко Второй мировой.

Остается только надеяться, что даже Дональд Трамп, президент США, осознает это и окажет значимое давление на Путина, чтобы тот принял текущие мирные предложения, прежде чем еще больше молодых россиян будут отправлены на войну погибать в "одуванчиках".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
На БТР-4 РФ появилась защита "Одуванчик", неуязвимая для FPV: как она устроена (фото)
На БТР-4 РФ появилась защита "Одуванчик", неуязвимая для FPV: как она устроена (фото)