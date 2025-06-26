Удар по Кремлю: как Трамп может использовать бомбардировку Ирана для принуждения Путина к миру

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После динамичного удара США по объектам ядерного оружия Ирана ситуация начинает стабилизироваться. Операция "Полуночный молот", ставшая невероятной демонстрацией военной мощи США, а также предшествовавшие ей операции Израиля, ясно показали хрупкость российских систем противовоздушной обороны. Эти события пошатнут сами основы российской армии.

Простой факт заключается в том, что израильские самолеты уже некоторое время свободно действуют в воздушном пространстве Ирана. Теперь же огромный ударный пакет США, включающий семь бомбардировщиков B-2, 75 крылатых ракет и, несомненно, множество других самолетов, долетел без проблем и нанес 14 точных ударов с помощью Massive Ordnance Penetrators. На все это совершенно не повлияла иранская противовоздушная оборона, основанная на российских ракетах С-300, российских истребителях и российской концепции операций. Это должно вызывать панику в Москве.

Война в Украине сильно отличается от войны между Ираном и Израилем. Над Украиной воздушные защитники — или "облачные пробойники", как их называют в британских войсках, — похоже, правят небом. Ни одна из сторон не осмеливается посылать самолеты даже вблизи линии фронта противника, не говоря уже о том, чтобы пересечь ее: российским самолетам удается наносить эффективные удары с помощью противокорабельных бомб и крылатых ракет, а Украина отвечает беспилотниками и ограниченными западными ракетами дальнего радиуса действия. Миссия по подавлению противовоздушной обороны противника, которую так эффективно выполняет Израиль против Ирана, оказалась недостижимой для обеих сторон. Но очевидно, что она может быть выполнена, по крайней мере, хорошо оснащенными западными странами против российской обороны — и это будет вселять страх в сердце Путина. Россия, конечно, перешла на более мощные С-400 (а в некоторых случаях и на самые новые С-500), но С-400 — это всего лишь модернизация С-300, а С-500 — вероятно, больше шумиха, чем реальность.

Комплекс С-300 — демонстрация слабости ПВО России Фото: Оперативний ЗСУ

Российский диктатор и его советники, должно быть, теперь поняли, что их оборона может быть легко подавлена, если у украинцев — или другого противника, такого как НАТО, — будут нужные инструменты.

Конечно, мы поняли, что Путин и российское верховное командование практически не заботятся о потерях. Мы уже увидели более миллиона погибших и раненых российских военных в Украине. Но мы можем быть уверены, что Путин и его генералы будут беспокоиться о личной безопасности. Всеобъемлющие разведывательные сети США и Израиля, которые мы видели в Иране и которые даже позволяют им вычислять и убивать ключевых лидеров и ученых-ядерщиков практически по собственному желанию, приведут в ужас кремлевскую иерархию, тем более что Украина, похоже, имеет аналогичный охват внутри России. Операция "Паутина", в ходе которой стратегический воздушный флот России потерпел серьезный ущерб, служит подтверждением их эффективности.

Теперь стало еще более очевидно, что Америка имеет полное превосходство над российскими силами, и если бы Трамп решил, он мог бы нанести Путину полное поражение на поле боя — или устранить его лично, оснастив Украину тем же оружием, которое есть у Израиля.

Остается надеяться, что теперь, когда Трамп воодушевлен своим успехом в Иране, эта демонстрация Кремлю превосходящей военной мощи, подкрепленная достаточно энергичными сообщениями, убедит Путина сесть за стол переговоров. Если Трамп добьется этого, он вполне может получить столь желанную Нобелевскую премию мира, и он ее заслужит.

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