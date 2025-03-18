Корона советской империи: почему Путин не остановится, пока не восстановит СССР

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Всем должно быть ясно, что Путин не заинтересован в мире, и сэр Кир Стармер подтвердил это на саммите "Коалиции желающих", где лидеры обсуждали обеспечение прекращения огня.

Премьер-министр заявил: "Если Путин серьезно настроен на мир, все очень просто: он должен прекратить свои варварские нападения на Украину и согласиться на прекращение огня". Но ни тот, ни другой исход не кажется даже отдаленно вероятным. Путин утверждает, что он побеждает, так с какой стати ему останавливаться и признавать поражение после того, как он пожертвовал миллионом жизней?

Требования российского президента устранить то, что он называет "коренными причинами" войны, совершенно неприемлемы. Он хочет, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года, а страны Балтии, Финляндия и Швеция покинули Альянс. Он хочет полной интеграции захваченных земель в состав России и международного признания этого. Он настаивает на том, чтобы в Украине не было войск НАТО, и давайте не будем забывать о его причинах незаконного вторжения, о которых он говорил нам в течение многих лет. Он требует полной реинтеграции всей Украины в состав России и отсоединения США от Европы.

Путин практически достиг последней цели, и, по оценкам западных разведслужб, он считает, что может достичь своей главной цели, тем более что он продвигается вдоль почти всей линии соприкосновения. Когда я вчера разговаривал с людьми под Покровском, столкнувшимися с газовой атакой и вынужденными отступить, эта новость даже не попала в новостные каналы — ее заглушил весь тот горячий воздух, который исходит сейчас из Москвы, Вашингтона и европейских столиц.

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Базар имени Путина: что хочет выторговать себе у Трампа российский диктатор

Число российских жертв недавно перевалило за миллион, и Путин знает, что его ждет чертовски "приятная" встреча с "Матерями России", как только осядет пыль этой войны — он захочет отодвинуть этот момент как можно дальше. Он слишком хорошо знает, что именно убитые горем матери заставили Кремль потерпеть позорное поражение и вывести войска из Афганистана после того, как российская армия понесла 17 000 жертв. Он может провернуть свой план, пока Россия находится в состоянии войны, а рядовые граждане не могут путешествовать по миру, чтобы узнать правду, но когда они смогут это сделать, у него будут проблемы, большие проблемы.

Великобритания и Европа, с Трампом или без него, должны рассмотреть все варианты. Путин реагирует только на силу. Бесполетная зона над Украиной или натовские войска на земле могут сдержать продвижение России на запад. Только когда Путин узнает, что мы полностью посвятим себя этой борьбе, он всерьез задумается о мире. Большинство европейцев, которые хоть сколько-нибудь подробно изучают Путина и Россию, знают, что он не остановится на Украине, если возьмет Киев. По сути, он хочет восстановить Советский Союз, и он говорил об этом всем, кто потрудился разобрать его частые диатрибы за эти годы.

Главный интерес президента Трампа в Украине, похоже, заключается в том, чтобы быстро заработать на киевских редкоземельных материалах. Однако Путин заявил, что может получить их в любом случае.

Трамп знает, что по мере того, как европейские страны увеличивают расходы на оборону, у американских оборонных компаний появляется шанс выйти из игры, но отмена на этой неделе некоторых заказов на истребители F-35, скорее, заставит его встать на защиту Украины, чем призывы Стармера и Макрона о помощи. Если этот шаг по отказу от американской военной техники станет массовым, Трамп получит серьезную финансовую головную боль, которую он захочет прекратить, причем быстро.

Упомянутые Путиным "коренные причины" конфликта — это просто кремлевский код расширения НАТО. Москва не может смириться с тем, что у других стран есть свое влияние и что расширение НАТО вызвано властным поведением России по отношению к своим соседям, а не тем, что НАТО по своей сути является экспансионистом. Путин не хочет мира; он по-прежнему нацелен на полную победу в Украине и верит, что сможет ее добиться.

Мы, особенно в Европе, должны понимать реальность позиции Путина и планировать соответствующим образом. В ближайшее время Трамп не вытащит из шляпы волшебного мирного кролика.

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