Победоносные украинские дроны: как на учениях "Еж-2025" представители ВСУ разгромили британцев и что из этого следует

В момент, когда Европа стоит перед перспективой крупной войны, когда войска Великобритании и США могут вскоре вступить в боевые действия на Ближнем Востоке, а вооруженные ядерными ракетами сильные мира сего бряцают перед нами оружием, просто невероятно, что мы все еще обсуждаем вопрос о том, следует ли увеличить расходы на оборону до 3% ВВП в ближайшем будущем, а не в каком-то благоприятном периоде, который может никогда не наступить.

Результаты учений НАТО "Еж-2025" в Восточной Европе, которые только сейчас, спустя почти год, тихо распространились, должны были положить конец спорам. В ходе этих учений британская бригада была фактически уничтожена украинскими операторами беспилотных летательных аппаратов. Это не было обвинением в адрес наших солдат. Это было предупреждение о природе современной войны. Если британская бригада вступит в бой с российским формированием на восточном фланге НАТО, мы должны позаботиться, чтобы ее не постигла та же участь.

Среди многих политиков и комментаторов по-прежнему существует фундаментальное недопонимание того, что военная мощь заключается не только в наличии впечатляющих платформ. Танки и самолеты столь же грозны, сколь грозна доктрина, подготовка, руководство и адаптивность, которые за ними стоят. Возможности куются в ходе жесткой подготовки и безжалостного усвоения уроков, полученных на поле боя. В Украине мы ежедневно видим, что происходит, когда этого нет: плохо обученные российские новобранцы попадают в мясорубку Донбасса, гибнут в ужасающих количествах под слабым руководством и из-за устаревших тактик.

Я лично убедился: мы изучаем Украину. Мы адаптируемся. Но адаптация в больших масштабах требует ресурсов. Трудные уроки должны быть преобразованы в реальные возможности, а это стоит денег. Деньги крайне недостаточны во всех сферах обороны: именно поэтому наши солдаты не были оснащены так, чтобы противостоять украинским дронам.

В Стратегическом оборонном обзоре 2025 года правильно отмечено, что будущие поля сражений будут заполнены дронами, подвержены электронным войнам и потенциально загрязнены химическими веществами. Для достижения успеха потребуются большие количества беспилотных летательных аппаратов, современного оборудования с искусственным интеллектом и высококвалифицированного персонала. Это дорого. Однако это дешево по сравнению с другими областями государственных расходов: мы тратим почти в шесть раз больше на социальное обеспечение, чем на оборону, и почти в четыре раза больше на национальную систему здравоохранения. Оборона — это не дискреционные расходы, это страховая премия за существование нации.

Дроны, которые "уничтожили" британскую бронетехнику в ходе учений "Еж-2025", не обязательно сделали бы то же самое, если бы мы быстро внедрили такие средства, как комплексы оборонительных средств и системы активной защиты. Однако пока политики обсуждают, следует ли оснастить Challenger 3 и проблемную программу Ajax системами hard-kill и soft-kill, которые могли бы сбивать приближающиеся дроны (или ракеты), угроза ежедневно становится все более серьезной. Война — это соревнование по адаптации. Те, кто адаптируются быстрее, выживают. Те, кто колеблются, платят кровью. От Древнего Рима до Камбре, от Эль-Аламейна до контрнаступления Украины 2024 года на Курск, принцип остается неизменным: свобода маневра выигрывает войны.

Но маневр требует защиты. Он требует массы. А значит, он требует инвестиций.

Мы знаем, что нужно для создания армии, способной выигрывать сражения: мы извлекли уроки из тяжелого опыта украинцев и израильтян (мастеров системы активной защиты). Великобритания неоднократно создавала победоносные армии — это должен быть непрерывный процесс. Сегодня нам не хватает не интеллекта, мужества или профессионализма, а срочности и денег. С момента окончания "холодной войны" мы наслаждались плодами мира, пренебрегая его ценой. Теперь пришло время расплачиваться.

Если мы хотим предотвратить войну – а это всегда должно быть нашей целью – мы должны готовиться к ней со всей серьезностью и решимостью. Сила предотвращает конфликты. Слабость провоцирует их.

Выбор за нами, но время не на нашей стороне.

