ВСУ разгромили два батальона НАТО на военных учениях: как украинцы шокировали альянс, — WSJ

Во время учений Hedgehog 2025 ("Еж-2025") военнослужащие Вооруженных сил Украины одержали яркую победу над бригадами НАТО, рассказало медиа The Washigton Post. Бойцы альянса показали беспомощность перед дронами и системой управления с ИИ. Какая тактика ВСУ показала слабость и неготовность НАТО к реалиям современной войны?

В военных учениях Hedgehog в мае 2025 года участвовали 16 тысяч военных из 12 стран-членов НАТО, объясняется в статье. К участию пригласили бойцов ВСУ, среди которых были военные, только что прибывшие с фронта. Украинцы применили дроны, следившие за действиями условного противника и наносвиших удары по военной технике и личному составу, которые особо не прятались. Среди прочего, для координации использовали систему управления боем Delta, которая работает с использованием искусственного интеллекта.

Подразделению ВСУ противостояли около тысячи военных — бригаде из Британии и дивизии из Эстонии, рассказало WSJ. Украинцы в течение суток разгромили два батальона НАТО. Офицеры альянса признали поражение и при этом использовали обсценную лексику, чтобы описать шок от успехов украинцев. Медиа процитировало слова натовского командира, который наблюдал разгром и именно от него услышали выражение "Мы f***". Собеседник журналистов, неназванный полковник армии Эстонии, пояснил, что, несмотря на проигрыш, он считает учения успешными, поскольку альянсу показали, что нужно меняться к современным реалиям, а не быть "самодовольными".

"Был ли это успех? С моей точки зрения, миссия выполнена", — сказал он.

Участники учений рассказали, что поле боя оказалось полностью "прозрачным" для украинцев, которые подняли в небо беспилотники. Между тем солдаты НАТО свободно перемещались, не прятали ни военную технику, ни личный состав.

"Все было уничтожено. Результаты этих учений были "шокирующими" для военных чиновников и войск на местах", — написало медиа.

Против группировки в тысячи военных альянса действовало 10 украинцев. Во время имитации боя они уничтожили 17 бронемашин и нанесли удары по 30 другим целям. Медиа отметило, что представители Украины использовали систему Delta, которая ускорила принятие решения об ударах. При этом концепция Delta противоречит правилам армий НАТО, когда много информации является конфиденциальной и не передается между подразделениями и командирами.

Эстонский офицер, который общался с WSJ, объяснил, что его страна хотела показать альянсу, что нужно меняться и становиться более современными. На вопрос медиа, поняли ли в НАТО "посыл", ответил, что не уверен.

ВСУ и НАТО — детали

Отметим, ранее Фокус писал о других примерах совместных учений ВСУ и НАТО. Летом 2025 года у берегов Португалии состоялись маневры REPMUS с участием морских сил. С украинской стороны присоединились подразделения морских дронов и других подразделений беспилотных систем. Как рассказали медиа, украинцы одержали победу, используя БпЛА для выслеживания целей и ударные дроны — для уничтожения "целей".

Напоминаем, в феврале 2026 года Киев посетил генсек НАТО Марк Рютте, который ни слова не сказал о вступлении Украины, но озвучил, что альянс может предоставить украинцам.