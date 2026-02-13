ЗСУ розгромили два батальйони НАТО на військових навчаннях: як українці шокували альянс, — WSJ

Під час навчань Hedgehog 2025 ("Їжак-2025") військовослужбовці Збройних сил України здобули яскраву перемогу над бригадами НАТО, розповіло медіа The Washigton Post. Бійці альянсу показали безпорадність перед дронами та системою управління з ШІ. Яка тактика ЗСУ показала слабкість та неготовність НАТО до реалій сучасної війни?

У військових навчаннях Hedgehog у травні 2025 року брали участь 16 тисяч військових з 12 країн-членів НАТО, пояснюється у статті. До участі запросили бійців ЗСУ, серед яких були військові, яких щойно зняли з фронту. Українці застосували дрони, які стежили за діями умовного противника, та завдавали ударів по військовій техніці та особовому складу, які особливо не ховались. Серед іншого, для координації використовували систему управління боєм Delta, яка працює з використанням штучного інтелекту.

Підрозділу ЗСУ протистояли тисячі військових — бригаді з Британії та дивізії з Естонії, розповіло WSJ. Українці протягом доби розгромили два батальйони НАТО. Офіцери альянсу визнали поразку і при цьому використали обсценну лексику, щоб описати шок від успіхів українців. Медіа процитувало слова натівського командира, який спостерігав розгром і саме від нього почули вислів "Ми f***". Співрозмовник журналістів, неназваний полковник армії Естонії, пояснив, що, попри програш, він вважає навчання успішними, оскільки альянсу показали, що потрібно змінюватись до сучасних реалій, а не бути "самовдоволеними".

Відео дня

"Чи був це успіх? З моєї точки зору, місія виконана", — сказав він.

Учасники навчань розповіли, що поле бою виявилось повністю "прозорим" для українців, які підняли в небо безпілотники. Тим часом солдати НАТО вільно переміщувались, не ховали ні військову техніку, ні особовий склад.

"Все було знищено. Результати цих навчань були "шокуючими" для військових чиновників і військ на місцях", — написало медіа.

Проти угрупування в тисячі військових альянсу діяло 10 українців. Під час імітації бою вони знищили 17 бронемашин та завдали удари по 30 інших цілях. Медіа наголосило, що представники України використовували систему Delta, яка прискорила прийняття рішення про удари. При цьому концепція Delta суперечить правилам армій НАТО, коли багато інформації є конфіденційною і не передається між підрозділами та командирами.

Естонський офіцер, який спілкувався з WSJ, пояснив, що його країна хотіла показати альянсу, що потрібно змінюватись та ставати більш сучасними. На питання медіа, чи зрозуміли в НАТО "посил", відповів, що не впевнений.

ЗСУ та НАТО — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші приклади спільних навчань ЗСУ та НАТО. Влітку 2025 року біля берегів Португалії відбулись маневри REPMUS за участю морських сил. З українського боку долучились підрозділи морських дронів та інших підрозділів безпілотних систем. Як розповіли медіа, українці здобули перемогу, використовуючи БпЛА для вистежування цілей та ударні дрони — для знищення "цілей".

Нагадуємо, у лютому 2026 року Київ відвідав генсек НАТО Марк Рютте, який ні слова не сказав про вступ України, але озвучив, що альянс може надати українцям.