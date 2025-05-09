Б'ють по цілях у Криму: ГУР МО показало новий тип морських дрононосців (фото)

Військова розвідка України застосовує два типи морських безпілотних дрононосців для операцій у Чорному морі. Нові апарати відрізняються від звичних Magura V5.

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Кадри з бойовими платформами показали в анонсі документального фільму "Морський бій. Епоха дронів".

ГУР розвиває флотилію морських дронів і важлива роль у ній відводиться безекіпажним платформам, що запускають ударні БпЛА-камікадзе. Технологія дає змогу завдавати ударів по наземних і високоманеврених надводних цілях.

Нові морські дрони мають конструктивні відмінності від звичних Magura V5. Перший використовує звичайний двигун для човна з лопатями замість водометів і несе чотири контейнери з готовими до запуску FPV-дронами, уточнює "Мілітарний".

За словами розвідника групи спецназу, знайомого із застосуванням нових дронів, морська платформа несе від 500 до 3000 кілограм різного озброєння. Сюди входять повітряні, надводні та підводні засоби ураження.

Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом зразка НАТО. Друга модель дрононосця має іншу форму корпусу та пускову установку для чотирьох ударних дронів літакового типу.

Ймовірно, саме дрононосцем другого типу доставляли засоби ураження до узбережжя Криму підрозділи Prymary ГУР МО. У квітні дрон уразив в акваторії півострова кілька бойових катерів і зенітний комплекс Тор-М2 ЗС РФ.

На обох платформах є антени супутникового інтернету Starlink, що розширюють радіус бойової роботи морських безпілотників.

Як керують морськими дронами?

Розвідники вперше показали станцію управління морською платформою з операторським кріслом і системою управління. Вона схожа на авіаційний штурвал і важіль управління швидкістю ходу.

Станція управління морською платформою обладнана операторським кріслом, штурвалом і джойстиками

На штурвалі є кілька кнопок, одна з яких може відповідати за носовий крен безекіпажного судна.

Зображення з денних і нічних камер платформи виводять на окуляри доповненої реальності оператора і дублюють на моніторі позаду для інформування інших офіцерів у пункті управління.

Окуляри доповненої реальності дають змогу об'єднати для оператора зображення одразу з кількох камер у єдину картину з широким кутом огляду.

Зображення подається з декількох камер, утворюючи єдину картину

Поруч виведено зображення з тепловізора і кормових камер, розміщених у носовій частині. Розвідники кажуть, що такі дрононосці відкрили можливості не тільки для ураження наземних цілей, а й повітряного прикриття великих морських операцій.

"Це вагомий аргумент, оскільки спецпідрозділи ГУР активно проводять висадки диверсійних груп у тилу ЗС РФ і рейдові операції в Чорному морі", — підсумували автори.

Нагадаємо, Росія розробляє морський безпілотник "Катран", який нестиме на собі FPV-дрони "Скворец-ВМФ". Такі БпЛА літають максимум на 10 км.

Польща нещодавно представила надводну безпілотну багатоцільову платформу Seawolf. Її збільшена 9,5-метрова версія має вантажність 4 000 кг.