Бьют по целям в Крыму: ГУР МО показало новый тип морских дрононосцев (фото)
Военная разведка Украины применяет два типа морских беспилотных дрононосцев для операций в Черном море. Новые аппараты отличаются от привычных Magura V5.
Кадры с боевыми платформами показали в анонсе документального фильма "Морской бой. Эпоха дронов".
ГУР развивает флотилию морских дронов и важная роль в ней отводится безэкипажным платформам, запускающим ударные БПЛА-камикадзе. Технология позволяет наносить удары по наземным и высокоманевренным надводным целям.
Новые морские дроны имеют конструктивные отличия от привычных Magura V5. Первый использует обычный лодочный двигатель с лопастями вместо водометов и несет четыре контейнера с готовыми к запуску FPV-дронами, уточняет "Мілітарний".
По словам разведчика группы спецназа, знакомого с применением новых дронов, морская платформа несет от 500 до 3000 килограмм различного вооружения. Сюда входят воздушные, надводные и подводные средства поражения.
Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО. Вторая модель дрононосца имеет другую форму корпуса и пусковую установку для четырех ударных дронов самолетного типа.
Вероятно, именно дрононосцем второго типа доставляли средства поражения к побережью Крыма подразделения Prymary ГУР МО. В апреле дрон поразил в акватории полуострова несколько боевых катеров и зенитный комплекс Тор-М2 ВС РФ.
На обеих платформах есть антенны спутникового интернета Starlink, расширяющие радиус боевой работы морских беспилотников.
Как управляют морскими дронами?
Разведчики впервые показали станцию управления морской платформой с операторским креслом и системой управления. Она схожа на авиационный штурвал и рычаг управления скоростью хода.
На штурвале есть несколько кнопок, одна из которых может отвечать за носовой крен без экипажного судна.
Изображения с дневных и ночных камер платформы выводится на очки дополненной реальности оператора и дублируются на мониторе сзади для информирования других офицеров в пункте управления.
Очки дополненной реальности позволяет объединить для оператора изображение сразу из нескольких камер в единую картину с широким углом обзора.
Рядом выведено изображение с тепловизора и кормовых камер, размещенных в носовой части. Разведчики говорят, что такие дрононосцы открыли возможности не только для поражения наземных целей, но и воздушного прикрытия крупных морских операций.
"Это весомый аргумент, поскольку спецподразделения ГУР активно проводят высадки диверсионных групп в тылу ВС РФ и рейдовые операции в Черном море", — подытожили авторы.
Напомним, Россия разрабатывает морской беспилотник "Катран", который будет нести на себе FPV-дроны "Скворец-ВМФ". Такие БПЛА летают максимум на 10 км.
Польша недавно представила надводную беспилотную многоцелевую платформу Seawolf. Ее увеличенная 9,5-метровая версия обладает грузоподъемностью 4 000 кг.