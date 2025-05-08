Угроза для Magura: как РФ может применять морской дрон "Катран", – Defence Express

В Российской Федерации активизировали разработку морского беспилотника "Катран", способного нести FPV-дроны "Скворец-ВМФ". Эту платформу россияне могут использовать для борьбы с украинскими морскими дронами Magura.

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К такому выводу пришли эксперты портала Defence Express. Российский "Катран" позиционируется, как многофункциональная платформа, которая может нести различное вооружение, включая БПЛА.

При этом в издании сомневаются эффективности "Катрана". Дрон использует обычную радиосвязь, которую легко заглушить системами РЭБ, а также имеет ограниченный радиус действия. Его дальность можно увеличить только через уязвимую сеть ретрансляторов.

Что касается FPV-дронов "Скворец-ВМФ", они имеют дальность действия до 5-10 км и управляются по радиоканалу. Соответственно их носитель должен достаточно близко подойти к берегу.

Как РФ может использовать "Катраны"

Эксперты портала полагают, что "Катран" может рассматриваться как средство против украинских морских дронов, особенно на фоне недавнего уничтожения самолета Су-30 украинским беспилотником Magura.

Как отмечают в издании, ранее россияне уже использовали FPV-дроны для противодействия украинским морским дронам, запуская их с борта вертолетов. Однако после того, как у россиян на Ми-8 дважды взрывались FPV-дроны, они отказались от этой идеи.

"Если в РФ действительно будет активизирована разработка и внедрение этого "Катрана", то украинским морским дронам и их разработчикам следует быть готовым к возможным "дуэлям", — заключили эксперты.

Напомним, британская компания SubSea Craft (SSC) представила в Портсмуте беспилотное надводное судно MARS для военных целей, которое может нести беспилотные летательные аппараты с фиксированным крылом ALTIUS от Anduril.