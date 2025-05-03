Несет ударные БПЛА: представлен новый "разрушительный" морской дрон MARS

Британская компания SubSea Craft (SSC) представила в Портсмуте беспилотное надводное судно MARS для военных целей.

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Об этом пишет UK Defence Journal. По данным издания, MARS является второй платформой SubSea Craft после судна для доставки водолазов VICTA.

"Существует очевидная глобальная потребность в оперативной разработке современных морских платформ, которые могут соответствовать меняющимся требованиям и целям вооруженных сил", — отметила генеральный директор SubSea Craft Камилла Мартин.

Морской дрон MARS может проводить разведку и дальнее наблюдение в условиях ухудшения связи, а также нести полезную нагрузку, в частности беспилотные летательные аппараты с фиксированным крылом ALTIUS от Anduril.

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Сообщается, что MARS прошел обширные испытания и проверки, включая тестирование на открытой воде совместно с Австралийским морским колледжем, который в 2023 году подписал соглашение о партнерстве с SSC.

"MARS стал разрушительной силой для современного боевого пространства", — заявила бывший министр обороны Великобритании Пенни Мордаунт.

Беспилотник будет демонстрироваться на выставках SOF Week в Тампе, DEFEA в Афинах и DSEI в Лондоне в течение 2025 года.

Напомним, Китай спустил воду высокоскоростной подводный беспилотник Blue Whale, который может работать автономно в очень сложных океанских условиях.

Также сообщалось, что во Франции создали аналог украинского морского дрона-камикадзе Magura V5.