Работает под водой месяц: в Китае показали скоростной морской дрон Blue Whale

Китай спустил воду высокоскоростной подводный беспилотник Blue Whale, который может работать автономно в очень сложных океанских условиях.

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По данным Xinhua News, дрон способен развивать скорость на поверхности воды до 36 узлов, а также погружаться под воду, чтобы избежать экстремальных погодных условий, таких как тайфуны. Оставаться под водой в статическом состоянии он может более месяца.

Член Китайской академии наук Чэнь Дак заявил, что запуск Blue Whale стал "вехой в независимых инновациях Китая в области морской науки". Ожидается, что судно будет введено в эксплуатацию в 2026 году.

Дрон Blue Whale: как его будут использовать

Среди возможных сфер применения подводного беспилотника — метеорология, подводное картографирование, фотография, отбор проб воды и проверки инфраструктуры, например, при обслуживании подводных кабелей.

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Главный инженер проекта подводного судна У Госун подчеркнул, что Blue Whale может размещать метеорологические ракеты и датчики вблизи эпицентров тайфунов для сбора критически важных данных об атмосфере и океане.

Напомним, прототип подводного дрона Manta Ray, построенный компанией Northrop Grumman, завершил полномасштабные испытания в США.

Также сообщалось об успешных испытаниях электрического подводного беспилотника от компании Kongsberg в Норвегии.