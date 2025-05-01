Працює під водою місяць: у Китаї показали швидкісний морський дрон Blue Whale

Китай спустив воду високошвидкісний підводний безпілотник Blue Whale, який може працювати автономно в дуже складних океанських умовах.

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За даними Xinhua News, дрон здатний розвивати швидкість на поверхні води до 36 вузлів, а також занурюватися під воду, щоб уникнути екстремальних погодних умов, таких як тайфуни. Залишатися під водою в статичному стані він може понад місяць.

Член Китайської академії наук Чень Дак заявив, що запуск Blue Whale став "віхою в незалежних інноваціях Китаю в галузі морської науки". Очікується, що судно буде введено в експлуатацію 2026 року.

Дрон Blue Whale: як його використовуватимуть

Серед можливих сфер застосування підводного безпілотника — метеорологія, підводне картографування, фотографія, відбір проб води і перевірки інфраструктури, наприклад, під час обслуговування підводних кабелів.

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Головний інженер проєкту підводного судна У Госун наголосив, що Blue Whale може розміщувати метеорологічні ракети і датчики поблизу епіцентрів тайфунів для збирання критично важливих даних про атмосферу та океан.

Нагадаємо, прототип підводного дрона Manta Ray, побудований компанією Northrop Grumman, завершив повномасштабні випробування у США.

Також повідомлялося про успішні випробування електричного підводного безпілотника від компанії Kongsberg у Норвегії.