Найдешевший у світі підводний дрон отримав оновлення для "полювання за скарбами" (фото)

Related video

Китайська компанія Chasing Innovation випустила підводний дрон Dory Explore, який відрізняється від стандартної моделі Dory наявністю металошукача і сітки для збору "скарбів". Про це пише портал New Atlas.

Як зазначають у виданні, на сьогодні Dory залишається найдешевшим підводним дроном у світі. Цей апарат вагою 1,1 кг може занурюватися на глибину 15 м, будучи пов'язаним електричним кабелем із буєм Wi-Fi, який буксирується по поверхні.

Дрон Dory Explore отримав металошукач і сітку Фото: Chasing Innovation

Користувачі можуть керувати дроном через додаток iOS/Android і отримувати зображення з його HD-камери в режимі реального часу. Згаданий додаток підтримує бездротовий зв'язок з буєм на відстані до 15 метрів. Відео записується з максимальною роздільною здатністю 1080p/30 кадрів за секунду на внутрішню пам'ять буя об'ємом 16 ГБ.

Представник Chasing Innovation у коментарі порталу заявив, що Dory отримає металошукач і сітку у відповідь на прохання "мисливців за скарбами на YouTube". При виявленні покритого піском чорного металу користувач отримує сигнал від миготливого червоного світлодіода на самому детекторі, який можна побачити в записі камери дрона. Сітка просто прикріплюється до детектора за необхідності.

Dory Explore керується джойстиком Фото: Chasing Innovation

У виданні зазначили, що діапазон металошукача становить лише близько 5 см. Крім того, операторам знадобляться просунуті навички пілотування дронів, щоб викопати виявлені "скарби".

Важливо

Потоплять човни РФ: Сили оборони України отримали річкові дрони Black Widow 2 (відео)

Однією з переваг Dory Explore є те, що ця модель поставляється з джойстиком дистанційного керування. Цей пульт, який взаємодіє з додатком через Bluetooth, дає змогу набагато легше керувати дроном, ніж через сенсорний екран телефону. Наразі базовий пакет Dory Explore продається за 479 доларів.

Нагадаємо, в мережі з'явилися знімки підводного дрона з позначенням Huilong або Smart Dragon тайванської розробки. Апарат проходить технічне обслуговування після чергового етапу ходових випробувань.

Також повідомлялося, що французьке агентство з оборонних закупівель замовило у компанії Exail глибоководні розвідувальні безпілотники A6K-M, здатні занурюватися на глибину 6000 метрів.