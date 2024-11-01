Став би в пригоді проти ЧФ РФ: Тайвань розробив підводний дрон Smart Dragon із торпедами (фото, відео)

Тайванська військова промисловість випустила підводний дрон Smart Dragon з торпедними апаратами, який знадобився б проти Чорноморського флоту.

Related video

У відкритий доступ виклали знімки підводного дрона з позначенням Huilong або Smart Dragon тайванської розробки. Апарат якраз проходить технічне обслуговування після чергового етапу ходових випробувань. Про це пише The War Zone.

Підводний дрон Smart Dragon

Основний елемент озброєння Smart Dragon — два торпедні апарати для запуску торпед або мін.

Повідомляють, що робота над створенням підводного дрона Smart Dragon розпочалася 2020 року. Це досить великий апарат: водотоннажністю 100 тонн, довжиною корпусу 30 метрів і шириною — 6 метрів.

Підводний дрон Smart Dragon

Підводний дрон Smart Dragon

Українські аналітики з Defense Express зазначають, що, за даними Міноборони Тайваню, у Smart Dragon немає власної силової установки, а в море він може виходити тільки під буксиром.

Важливо

Дрони-перехоплювачі, РЕБ, SpaceX: як ЗСУ впоратися із сотнями "Шахедів", — інтерв'ю з Флешем

"Але при цьому на корпусі підводного апарату можна побачити рулі управління та інші елементи, що вказують на протилежне, а саме: тут ідеться про повністю автономну безпілотну субмарину", — ідеться в публікації.

Є ще одна деталь. Військове керівництво Тайваню стверджує, що працює над Smart Dragon для "дослідницьких завдань", наприклад тестування гідроакустичної апаратури. Але ще одне "нестикування" в тому, навіщо на підводному дроні стоять торпедні апарати. Автори публікації припускають, що Smart Dragon може розмістити 2-4 людини екіпажу.

Підводний дрон Smart Dragon

Тайвань робить ставку на створення "класичного" підводного флоту. До того ж такого роду підводний апарат був доречний у Силах оборони України, для протидії надводним кораблям і підводним човнам Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, що в Україні створили "розумний" протез, який керує дроном.

Також повідомлялося, що FN America випустила надкомпактний напівавтоматичний пістолет.