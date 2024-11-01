Став би в пригоді проти ЧФ РФ: Тайвань розробив підводний дрон Smart Dragon із торпедами (фото, відео)
Тайванська військова промисловість випустила підводний дрон Smart Dragon з торпедними апаратами, який знадобився б проти Чорноморського флоту.
У відкритий доступ виклали знімки підводного дрона з позначенням Huilong або Smart Dragon тайванської розробки. Апарат якраз проходить технічне обслуговування після чергового етапу ходових випробувань. Про це пише The War Zone.
Основний елемент озброєння Smart Dragon — два торпедні апарати для запуску торпед або мін.
Повідомляють, що робота над створенням підводного дрона Smart Dragon розпочалася 2020 року. Це досить великий апарат: водотоннажністю 100 тонн, довжиною корпусу 30 метрів і шириною — 6 метрів.
Українські аналітики з Defense Express зазначають, що, за даними Міноборони Тайваню, у Smart Dragon немає власної силової установки, а в море він може виходити тільки під буксиром.
"Але при цьому на корпусі підводного апарату можна побачити рулі управління та інші елементи, що вказують на протилежне, а саме: тут ідеться про повністю автономну безпілотну субмарину", — ідеться в публікації.
Є ще одна деталь. Військове керівництво Тайваню стверджує, що працює над Smart Dragon для "дослідницьких завдань", наприклад тестування гідроакустичної апаратури. Але ще одне "нестикування" в тому, навіщо на підводному дроні стоять торпедні апарати. Автори публікації припускають, що Smart Dragon може розмістити 2-4 людини екіпажу.
Тайвань робить ставку на створення "класичного" підводного флоту. До того ж такого роду підводний апарат був доречний у Силах оборони України, для протидії надводним кораблям і підводним човнам Чорноморського флоту РФ.
Нагадаємо, що в Україні створили "розумний" протез, який керує дроном.
Також повідомлялося, що FN America випустила надкомпактний напівавтоматичний пістолет.