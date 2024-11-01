Дрони-перехоплювачі, РЕБ, SpaceX: як ЗСУ впоратися із сотнями "Шахедів", — інтерв'ю з Флешем

Поки що найефективнішим засобом боротьби з "Шахедами" залишаються засоби ППО та мобільні вогневі групи. Система РЕБ "Покрова" допомагає, але значною проблемою може стати встановлення росіянами Starlink.

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Росія наростила застосування "Шахедів" та інших далекобійних безпілотників проти України, тільки в жовтні запустили близько 1600 одиниць. Український фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов (псевдонім "Флеш") в інтерв'ю Фокусу поділився своїми думками про те, як боротися з цією загрозою і яку нову зброю можуть проти неї винайти.

Чи посилюється національна система РЕБ "Покрова" для боротьби з "Шахедами"?

Ми говоримо про категорію РЕБ, яка працює за сигналами супутникової навігації, тобто, образно кажучи, підміняє їх або не дає їм працювати. Такі ось засоби проти "Шахедів" ефективні в тому випадку, якщо таких засобів буде багато і вони будуть рівномірно розподілені по території. Необхідно, щоб "Шахед", у якого система навігації захищена, залітаючи на цю територію, втрачав навігацію.

Так, ми продовжуємо монтувати цю систему, природно, це великий глобальний дорогий процес. На жаль, наш противник теж не стоїть на місці, вишукує методи, як її обходити, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, якщо раніше "Шахед", потрапляючи в зону дії РЕБ, за великим рахунком, не міг знайти ціль для атаки, то тепер він став розумнішим. Аж до того, що залишає основну ціль і летить на іншу, резервну, яка потенційно може бути не захищена засобами РЕБ.

Дуже-дуже складно довести, що "Шахед" був посаджений саме завдяки засобам РЕБ. Ми не знаємо, як складається статистика. Ми часто бачимо дані "локаційно втрачено", у мене часто запитують, що це значить, у результаті чого так виходить. Складно сказати — чи це робота РЕБ, чи просто збіг, чи це в "Гербери" просто закінчилося паливо і вона впала. Не можна на 100% визначити, що "Шахед" був збитий саме засобами РЕБ.

Як ви оцінюєте перспективи дронів-перехоплювачів у боротьбі з "Шахедами"? Наприклад, відома команда "Дикі Шершні" нещодавно представила свої нові засоби, що нагадують кулю.

Поки що ставлюся доволі скептично, бо вперше ми побачили цю концепцію на хакатоні щодо "Шахедів" понад рік тому. Ідея лежить на поверхні: атакувати "Шахеди" швидшими дронами, але ми не бачимо, щоб хтось так робив. Це досить складний процес через низку причин.

По-перше, потрібно мати досить високу швидкість, щоб наздоганяти "Шахеди" (це питання вже вирішено). По-друге, потрібно мати досить багато часу польоту, щоб наздогнати. Плюс потрібно мати достатню кількість цих БПЛА, розкиданих по різних ділянках, які перебувають у черговому режимі, завжди готові вилетіти і перехопити "Шахед".

Дрон "Шахед", збитий в Україні Фото: Telegram

Тобто, потрібен цілий комплекс заходів. Це можна зробити, але треба якимось чином "Шахед" супроводжувати, фіксувати, наводити, допомагати долітати. Боротися зенітними дронами з БПЛА-розвідниками противника ми навчилися, завдяки тому, що вони повільні, летять дуже статично, передбачувано. Ми FPV-дрони наводимо, заходимо зверху. У випадку з "Шахедами", особливо тими, які літають у нічний час, часто неможливий візуальний пошук зенітними дронами, як це робиться вдень. Я не виключаю, що ми до цього прийдемо.

Уламки "Шахеда" з антеною Starlink Фото: Defence Express

Чи бере участь якось SpaceX у процесі блокування Starlink, якими користується Росія?

Питання складне. Звісно, за нашим офіційним зверненням, особливо якщо ми це зробимо через наших партнерів, SpaceX відпрацьовує такі запити і реагує. Але насправді дуже складно визначити і довести, які "Старлінки", для чого використовуються, адже ми просто не володіємо такою інформацією. Так, ми в уламках можемо знайти Starlink, його дані, інформацію, визначити, де і ким він був куплений. Але це не підстава для блокування повністю дилера або продавця і всього того, що він продав.

Наприклад, Starlink, куплений волонтером у Польщі та встановлений на українському БпЛА, а також Starlink, куплений родичем у Німеччині, переданий росіянину, який теж працює в Україні — SpaceX не може зрозуміти, який із них використовуємо ми, а який — вороги. Тут немає жодних варіантів. Якщо аналізувати трафік від Starlink і на підставі нього робити висновок, хто користується, то це не рішення — піднімають VPN, роблять закритий тунель через будь-яку європейську країну, і не видно, яка інформація ним іде. Ми розуміємо, що важко проти Starlink діяти, але така робота ведеться. Це відстеження глобальних дилерів, які постачають через афілійовані компанії обладнання в Російську Федерацію, не одиницями, а сотнями.

Наприклад, якщо Starlink куплений в Арабських Еміратах і раптом опинився на східному фронті в Україні, то виникають запитання. Зрозуміло, що такого дилера можна відстежувати, блокувати, вживати інших санкцій, щоб він не міг далі продавати росіянам. Але поки ми не виступаємо ініціаторами, SpaceX у цьому напрямку нічого робити не буде. Так само Starlink працюють на окупованій території, оскільки SpaceX офіційно вважає, що це територія України. Це і Крим, і Запорізька область, і Південний Схід. Там, де тривають бойові дії, Starlink працює, не важливо, у нас чи у росіян.

Які перспективні напрямки боротьби з "Шахедами" ви бачите?

За час, поки триває війна, вже придумали все, що тільки можна. Нічого кращого придумати не можна, окрім як очікувати на появу FPV-дронів, здатних наздоганяти й атакувати "Шахеди", стати нашою новою зброєю. Тому що ми можемо збільшити кількість мобільних вогневих груп, хоча їх і так достатньо по країні. Не завжди вони ефективні, адже ми бачимо, що "Шахеди", буває, летять на висоті 3-4 кілометрів над Україною і спускаються безпосередньо перед атакою. Тут мобільні вогневі групи не приносять користі (крім тих, які охороняють об'єкти).

Ми можемо просити наших партнерів дати більше засобів ППО для боротьби з "Шахедами", але це означає — знову від когось залежати, нестабільний варіант. Тому я прихильник пошуку власних рішень. Власним рішенням можуть стати FPV-дрони.

Чи знаєте ви щось про долю системи під назвою "Ловець Шахедів", на яку у 2022-2023 році українці пожертвували 152 млн гривень?

Я нічого про неї не чув, хоча такі ідеї були озвучені на тому ж хакатоні. Там були дрони, які стріляють нитками і сітками. Було дуже багато БпЛА, які наздоганяють і збивають. Але наразі, як ми бачимо, практично єдиним ефективним засобом проти "Шахедів" є системи МОГ і ППО.

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