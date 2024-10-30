Харківський вчений разом із ексстудентом працював над покращенням "Шахедів" для РФ, — СБУ

Науковець, проживаючи у Харкові, розробляв креслення для росіян та відправляв їх онлайн. Його метою було модернізувати двигуни та катапультні установки.

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У Харкові затримали місцевого вченого, який допомагав ворогу в удосконаленні дрона-камікадзе типу Shahed. Деталями 30 жовтня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

72-річний учений-механік із Харкова працював на військово-промисловий комплекс Росії. Він на замовлення країни-агресорки розробляв креслення, щоб покращити "Шахеди". Зокрема, науковець намагався модернізувати двигуни та катапультні установки.

Фото "шахеда" та катапультної установки Фото: Служба безпеки України

Свої технологічні розробки харків’янин дистанційно передавав знайомому, який працює гендиректором одного з російських машинобудівних заводів. Там випускають агрегати для дронів. Підприємство "тісно співпрацює" з компанією, яка займається виробництвом БПЛА типу Shahed ще з 2023 року, маркуючи їх під назвою "Герань-2".

З російськими спільниками вчений зв’язувався електронною поштою та через месенджер. Співпрацю він маскував як підготовку наукових праць в галузі безпілотників.

До роботи чоловік навіть залучив колишнього студента, який ще на початку повномасштабної війни втік із Харківської області в Росію. Ексстудент влаштувався у московський технологічний університет, де займається розробкою дронів для ЗС РФ.

Науковця затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютер, телефон та флеш-носії з доказами. Харків’янину повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Нині його тримають під вартою, йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото затриманого вченого-механіка Фото: Служба безпеки України

"Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта — колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії", — додали в СБУ.

Нагадаємо, вночі на 30 жовтня ЗС РФ атакували "Шахедами" Київ. Уламки одного з БПЛА впали на житловий будинок. Постраждали дев’ять осіб, серед них — 11-річна дівчинка.

У Defense Express із посиланням на джерела повідомили, що РФ робить "Шахеди" дешевшими, випускаючи їх під назвою "Герань-2" зі зміненими двигунами.