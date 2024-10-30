Нічний обстріл Києва: уламки "шахеда" впали на багатоповерхівку, багато поранених (фото)

Внаслідок російської атаки також загорілась адміністративна будівля у Солом'янському районі столиці. Щонайменше 9 осіб постраждали, серед яких 11-річна дівчинка: у неї гостра реакція на стрес.

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У ніч з 29 на 30 жовтня російські окупаційні війська запустили по Києву ударні безпілотники, уламки яких впали на житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У житловому будинку в Соломʼянському районі, куди влучили уламки дрона, наразі девʼятеро постраждалих. Серед них — 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці", — написав Кличко.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що ворожі БпЛА спостерігаються у передмісті Києва. За кілька хвилин після цього мер Києва повідомив про вибухи у столиці.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у цьому ж районі через атаку БпЛА зафіксовано займання в багатоповерховій адміністративній будівлі.

Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій відзвітували, що внаслідок атаки дронів сталось загоряння на 2 та 3 поверхах девʼятиповерхівки.

"Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. 9 осіб – постраждали", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнили, що обидві пожежі, як у житловому будинку, так і в адміністративній будівлі, вже ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, уламки яких впали у різних районах столиці та спричинили пожежі.

Увечері 28 жовтня російські окупанти атакували місто Кривий Ріг балістичною ракетою.