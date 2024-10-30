Ночной обстрел Киева: обломки "шахеда" упали на многоэтажку, много раненых (фото)

В результате российской атаки также загорелось административное здание в Соломенском районе столицы. По меньшей мере 9 человек пострадали, среди которых 11-летняя девочка: у нее острая реакция на стресс.

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В ночь с 29 на 30 октября российские оккупационные войска запустили по Киеву ударные беспилотники, обломки которых упали на жилой дом в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них — 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте", — написал Кличко.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что вражеские БпЛА наблюдаются в пригороде Киева. Через несколько минут после этого мэр Киева сообщил о взрывах в столице.

В то же время в Киевской городской военной администрации отметили, что в этом же районе из-за атаки БпЛА зафиксировано возгорание в многоэтажном административном здании.

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отчитались, что в результате атаки дронов произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки.

"Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, 30 — выведены на свежий воздух. Один человек спасен. 9 человек — пострадали", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что оба пожара, как в жилом доме, так и в административном здании, уже ликвидированы.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, обломки которых упали в разных районах столицы и вызвали пожары.

Вечером 28 октября российские оккупанты атаковали город Кривой Рог баллистической ракетой.