В Киеве дадут тепло в квартиры: Кличко назвал точную дату

Тепло в киевские квартиры планируют подавать с 30 октября. Для полноценного запуска всей системы теплоснабжения нужно около недели, отметил Виталий Кличко.

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В Киеве отопительный сезон для жилого фонда стартует в среду 30 октября. Такое решение приняли из-за существенного снижения среднесуточной температуры. Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении среднесуточной температуры, которая в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", — написал городской голова.

Также Кличко отметил, что централизованная система теплоснабжения является одной из крупнейших в Европе, поэтому для ее полноценного запуска по всем технологиям нужно около 7 дней.

Напомним, начало отопительного сезона КГГА объявили 14 октября: тогда в Киеве начали подключать к теплу больницы, школы, детские сады и учреждения социальной сферы города. В комментариях СМИ администрация объясняла, что в жилых домах отопление появится после того, как среднесуточная температура опустится до +8°С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

Также стоит отметить, эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко 22 октября заявил, что собственного газа на отопительный сезон Украине хватит лишь при условии теплой зимы. Также эксперт отметил, что в украинских многоэтажках теряется до 50% тепла из-за отсутствия капитальных ремонтов.