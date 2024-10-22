Потеря тепла почти 50%: хватит ли Украине собственного газа на отопительный сезон, — эксперт

По словам эксперта Олега Попенко, в следующем году ожидается поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и распределение газа.

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Газа в Украине для прохождения отопительного сезона хватит только при условии теплой зимы. Об этом отметил эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко, пишет "24 Канал".

По его мнению, для оценки готовности к отопительному сезону нужно определиться с критериями оценки. По мнению эксперта, ориентироваться следует на следующие критерии:

техническое состояние теплокоммунэнерго и нашей энергетической системы;

финансовое состояние всех теплокоммунэнерго и всех, кто с этим связан (долги населения перед теплокоммунэнерго, а тех в свою очередь перед "Нафтогазом");

наличие природных ресурсов, то есть определенных запасов газа и угля для прохождения отопительного сезона;

расчеты между теплокоммунэнерго, НАК "Нафтогазом", между потребителями.

По мнению Олега Попенко, ни один из этих пунктов не соответствует критериям готовности к отопительному сезону.

Он добавил, что к отопительному сезону совсем не готов многоквартирный фонд. Эксперт отметил, что из-за отсутствия капитальных ремонтов в многоэтажках происходит до 40 — 50% потери тепла со стартом сезона.

Тарифы на коммунальные услуги: ждать ли повышения цен

По словам Олега Попенко, в 2025 году стоит ожидать повышения цен. Он добавил, что это четко указано в меморандуме МВФ.

"Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения", — отметил эксперт по жилищно-коммунальным услугам.

Напомним, что украинская власть в письме к руководству МВФ указала на возможность постепенного увеличения коммунальных тарифов для населения в условиях войны. Также ожидается, что в послевоенный период тарифы продолжат расти.

Отметим, что клиенты "Нафтогаза" могут вернуть деньги за оплаченное голубое топливо, но только в определенных ситуациях. Чаще всего это касается случаев, когда был осуществлен ошибочный платеж.